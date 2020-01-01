تعافي ست حالات.. الصحة بغزة: نمر بمنعطف خطير ومواد فحص كورونا على وشك النفاد..

غزة / سما /

استعرض مركز الاعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، اخر المستجدات حول مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة اشرف القدرة، بارتفاع عدد الحالات التي تعافت من فيروس كرونا الى ست حالات بحمد الله ومشيرا الى أنه تم تحويلهم الى مركز الحجر الصحي بمعبر رفح لإتمام فترة الحجر المعتمدة بعد التعافي ونؤكد أن الوضع الصحي للحالات الستة المتبقية مطمئن ومستقر.

وأوضح القدرة، أن وزارة الصحة تمر بمنعطف خطير جراء النقص الحاد في الموارد الصحية والفحوصات المخبربة لفيروس كورونا، مطالبا كافة الجهات المعنية محلياً ودولياً باتخاذ خطوات حقيقية عاجلة لانقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة لنتمكن من تحقيق استجابة اولى لمواجهة جائحة كورونا بما في ذلك اجهزة التنفس الصناعي واسرة العناية المركزة والفحص المخبري للفيروس.

وأشار القدرة الى أنه ما يتوفر لدينا من مواد فحص فيروس كورونا محدودة وعلى وشك النفاد ولا تلبي الحد الادنى حاجتنا اليومية وكذلك حاجتنا من فحص المستضافين في مراكز الحجر الصحي قبل مغادرتهم.

وطالب المتحدث باسم صحة غزة، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي لرفع الحصار عن قطاع غزة وتحمل مسؤولياته الكاملة وفق القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة لتوفير المقومات الصحية والانسانية للمواطنين بما في ذلك الاحتياجات المتعلقة بجائحة كورونا دون تباطؤ.

وأكد بدوره، أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تتتابع إجراءات انهاء الحجر الصحي ل 248 مستضافاً بالإضافة الى 84 من الطواقم الطبية والشرطية والخدمات المساندة التي تشرفت بخدمتهم في مدرسة مرمرة و غسان كنفاني والصفوة وكلية فلسطين بما في ذلك اتمام الفحوصات المخبرية ورصد درجة الحرارة للاطمئنان على سلامتهم بحمد الله.

وأضاف: نهنئ انفسنا ونهنئ الاخوة والاخوات المستضافين وجمهورنا الكريم بسلامتهم وعدوتهم الى احبائهم وذويهم بعد اتمام فترة الحجر الصحي والتي جسدت قيم شعبنا فكانوا صمام امان بوعيهم وتفهمهم وتحمل المسؤولية مع المؤسسات الحكومية من اجل تحصين المجتمع فكل الحب والتقدير لهم جميعا.

وأشار القدرة، الى أن الطواقم الطبية تتابع صحياً 1894 مستضافاً داخل 27 مركز للحجر الصحي وجميعم بصحة جيدة بما فيهم الذين يستعدون للمغادرة .

ونوه الى أن 62 % من المستضافين هم حالات مرضية مختلفة يتلقون الرعاية الطبية المباشرة في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات ضمن اجراءات وقائية خاصة.

وبين القدرة، أن الطواقم الفنية كثفت سحب وفحص العينات المخبرية خلال اليومين الماضيين وكانت جميع نتائجها سلبية ولم تسجل اي اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة بحمد الله حتى الان.

من جهته، قال اياد البزم المتحدث باسم الداخلية بغزة، إنه تم إنهاء إجراءات الحجر الصحي الاحترازي لـ 321 مواطناً مُوزعين على مراكز (الصفوة، مرمرة، وغسان كنفاني) بمحافظتي خانيونس ورفح، بينهم 242 من العائدين لقطاع غزة عبر المعابر، إلى جانب 79 من أفراد الأطقم الطبية والأمنية والخدماتية الذين رافقوهم خلال فترة الحجر.

وأوضح، أنه سيتم تأمين نقل المواطنين عبر حافلات من مراكز الحجر إلى المحافظات حسب عناوين سكنهم.

وأشار الى أن وزارة الصحة أتمت إجراءات الفحص النهائي لجميع المستضافين الذين سيغادرون اليوم مراكز الحجر الصحي.

ونوه الى أنه سيتم تعقيم هذه المراكز بعد مغادرة جميع المستضافين فيها، وإعادة تأهيلها، وإغلاقها لحين الحاجة، وسيتم تأمينها بطواقم أمنية جديدة.