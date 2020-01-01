الخارجية تواصل تقديم المساعدة لأبناء جالياتنا وطلبتنا

رام الله / سما /

أجرى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اتصالات هاتفية مع سفراء جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية التونسية، وسلطنة عُمان لدى دولة فلسطين، للاطمئنان على أحوال طواقمهم وجاليتهم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقدَّم المالكي الشكر لهذه الدول لرعايتها سفارات، جاليات وطلبة دولة فلسطين في هذه الظروف وتقديم المساعدة والعون لهم. وثمن الدور الذي تقوم به الحكومات العربية في حماية شعوبها من خلال الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها، مبديا تعاطفه وتضامنه باسم الشعب والقيادة الفلسطينية مع الشعوب العربية وضرورة تبادل الخبرات للحد من انتشار الفيروس.

قام فريق العمل المختص في وزارة الخارجية وبالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الداخلية وفي ظل حالة الطوارئ والإغلاقات باستخراج عدد 3 شهادات عدم محكومية لأبناء الجالية من الطلاب، لتمديد إقاماتهم في الدول التي يقيمون فيها، كما تم بالتعاون مع وزارة الداخلية الفلسطينية استلام 4 جوازات سفر لأبناء الجالية ممن يحملون الجنسية الألمانية وبناء على طلبهم من السفارة الألمانية لإجلائهم من ألمانيا، وتم مساعدة احدى الطالبات الموجودات في بريطانيا لاستخراج جواز سفر فلسطيني بدل تالف لتمكينها من التنقل حال إنهاء حالة الطوارئ.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى بلجيكا بارتفاع عدد الإصابات في صفوف جاليتنا ليصل منذ بداية الأزمة إلى 48 إصابة، وتم الكشف عن إصابة مولودة عمرها 37 يوما وهي بصحة جيدة وترقد في المستشفى مع أمها المصابة، مؤكدة أن جميع حالات الإصابة وضعها مستقر وتتواجد في المنازل في الحجر باستثناء 3 حالات في المستشفيات وأوضاعها مستقرة.

وتتواصل السفارة مع ابناء جاليتنا وطلبتنا في عموم المدن البلجيكية وتقدم خدماتها لهم على مدار الساعة، ووفرت الدواء والمواد التموينية الضرورية لحالتين من ابناء الجالية في الحجر الصحي، وقامت بتقديم مساعدة مالية مقطوعة لـ 14 شخصا من الجالية.

وفي أميركا، أوضحت الوزارة أن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين يتابع أوضاع جاليتنا وطلبتنا، في ظروف نتيجة إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، عبر اتصالات يجريها مع رؤساء الحالية ورجال الأعمال وأطباء وعديد ابناء الجالية.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا بين ابناء الجالية خلال 48 الساعة الماضية الى 15 حالة، وأفادت المصادر بتسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف ابناء الجالية.

من جهتها، بينت سفارتنا لدى فنلندا ودول البلطيق، أنه لم تسجل اية إصابة في صفوف الجالية والطلبة، وتتابع خلية الازمة في السفارة أوضاعهم على مدار الساعة، وتتابع أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وهم بصحة جيدة.

كما تعمل السفارة على متابعة أوضاع الجالية في ليتوانيا، وتتابع مشكلة 3 طلاب مع جامعتهم للوصول الى حل بخصوص الأقساط، كما تبذل جهودها لتخفيف من أوضاعهم المعيشية، اما في إستونيا يتم التواصل مع الجالية والاطمئنان عليها وتلبية اي من احتياجاتها، وهو نفس الجهد التي تبذله السفارة في متابعة أوضاع ابناء شعبنا المتواجدين لاتفيا.

مع دخول مرحلة جديدة في مكافحة فيروس كورونا، يواصل فريق الطوارئ العامل في سفارة دولة فلسطين في القاهرة بتقديم الخدمات القنصلية للجمهور، ويتابع برئاسة السفير أوضاع جاليتنا وطلبتنا في عموم الجمهورية، ويتلقى على مدار الساعة المكالمات والاستفسارات من ابناء الجالية والطلبة، ويقف على احتياجاتهم ويلبيها وفقا الإمكانيات المتوفرة، وأوضاع جاليتنا وطلبتنا الصحية بخير وصحة جيدة.

وتتواصل سفارة دولة فلسطين لدى سلوفاكيا مع جاليتنا وطلبتنا للاطمئنان على صحتهم وتأمين احتياجاتهم، ولم يتم تسجيل اي إصابة في صفوفهم، وقدمت السفارة الشكر والتقدير للأطباء الفلسطينيين العاملين في المستشفيات والموزعين في معظم المدن السلوفاكية على خدماتهم الطبية والإنسانية التي يقدمونها للمصابين والمرضى.

وفي كندا، تتواصل المفوضية الفلسطينية العامة مع جاليتنا وممثليها ورؤساء جمعيات الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الكندية، مؤكدة عدم تسجيل اية إصابة في صفوفهم، وقامت بطمأنة الطلاب والزوار أن وجودهم في كندا قانوني من حيث تمديد الاقامات وفيزا الزيارة بشرط أن يقوم المعني بتقديم طلب تمديد عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الهجرة الكندية.

وقالت إنه وبمبادرة من المفوضية لجمعية الجالية الفلسطينية سيتم الإعلان خلال أيام عن حملة لجمع التبرعات لشراء وحدات عناية مركزة لصالح وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى باكستان ان جاليتنا وطلبتنا المدنيين والعسكريين بخير وصحة جيدة، وتم تأمين أوضاع الطلبة العسكريين من خلال تبني الجيش الباكستاني مشكورا بقاءهم وسكنهم وتموينهم، من خلال الملحق العسكري لسفارة، وقامت السفارة بإخلاء مجموعة من طلبتنا بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجيش وتم نقلهم من منطقتهم بسب تفشي الوباء وتم نقلهم الى العاصمة ووضعهم في الحجر المنزلي، بتعاون اتحاد طلاب فلسطين، وقامت بتوزيع طرود غذائية تكفي لمدة شهر الى كافة الطلبة في جميع أماكن تواجدهم.

وقامت القنصلية العامة لدولة فلسطين في بنغازي بتشكيل لجنة طوارئ لمواجهة جائحة كورونا، وشكلت فريقا طبيا مساندا لمساعدة الحالات المحتاجة للعلاج والدواء علما بأن جميع المستشفيات والمراكز الطبية تقدم الخدمات الصحية للفلسطينيين مجانا، مؤكدة أن وضع الجالية بخير ولم توجد اي إصابة.

كما تواصل سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية اليمنية متابعتها لأوضاع الجالية والطلاب والمدرسين والعسكريين والأطباء وغيرهم، مشددة على انهم جميعا بخير ولم تسجل اية إصابة في صفوفهم، وتقوم بتقديم عدد من المساعدات المحدودة لبعض الاسر المستورة والطلبة المحتاجين.

وأوضحت الوزارة أن لجنة الطوارئ في سفارة دولة فلسطين لدى ايطاليا تتابع شؤون الجالية والطلاب وتقدم لهم عددا من المساعدات والاسناد المعيشي وفقا لإمكانياتها الطبيعية، موضحة أن عدد المصابين الفلسطينيين في ايطاليا 14 حالة، 4 منها في العناية المشددة، والآخرون حالات مستقرة في منازلهم

كما تتابع سفارة دولة فلسطين لدى جيبوتي اوضاع جاليتنا في جنوب السودان، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابة في صفوفهم وتتواصل معهم وتحثهم على الالتزام بحملات التوعية التي تقوم بها.

وقالت الخارجية: إن سفارة دولة فلسطين لدى قبرص، تتواصل مع رئيس وابناء الجالية ومع الطلبة، وشكلت خلية أزمة تعمل على مدار الساعة، وقدمت مساعدات مالية لعدد من الطلبة بسبب عدم قدرة اهاليهم على إرسال مخصصات لهم، ولا توجد أية إصابة في صفوف الجالية والطلبة، وتشرف السفارة على توفير المساعدات لعدد من حالات اللاجئين في قبرص.

كما تتابع سفارتنا لدى جمهورية الفلبين أفراد الجالية يوميا، من خلال التنسيق والتعاون مع الجالية حسب مناطق تواجدهم، كما وتم التنسيق مع عدد من المقتدرين من ابناء الجالية لتوزيع صناديق غذائية ومواد معقمة.:

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية ولاوس وكمبوديا، أن أوضاع الجالية الفلسطينية المُقيمة في فيتنام بما في ذلك الطلبة الفلسطينيين الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الفيتنامية بخير وعافية، وتعمل السفارة بدورها على الإبقاء على تواصل دائم مع كافة أبناء الجالية في مختلف المدن والمحافظات الفيتنامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للاطمئنان على وضعهم الصحي، وتزويدهم بالمنشورات التوعوية والتوجيهات التي تصدر عن الجهات المختصة لدى الدولة المُضيفة.

وأشارت إلى عدم وجود إصابات أو وفيات بين أبناء الجالية الفلسطينية المحدودة جداً في كمبوديا ولاوس.

واطمأنت سفارتنا لدى جمهورية الهند على اوضاع المواطنين الفلسطينيين العالقين بالهند وهم 10 مواطنين من مختلف محافظات الوطن، مؤكدة أنهم جميعا بخير والسفارة على تواصل دائم معهم، وتنسق مع جهات الاختصاص الهندية لتأمين عودتهم.

تطمئن سفارة دولة فلسطين لدى سيريلانكا بان جميع أبناء الجالية بخير وبصحة جيدة ولا يوجد اي اصابات، كما وتتابع السفارة وضع ثلاثة مساجين فلسطينيين مع جهات الاختصاص وامورهم مستقرة.

وعملت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية على تشكيل خلية طوارئ ما بينها وبين اعضاء الجالية الفلسطينية في العاصمة كراكاس وفي كافة الولايات الفنزويلية، للعمل بشكل اكثر كفاءة على الوصول لجميع ابناء الجالية ومساعدتهم ومتابعة اوضاعهم الصحية والاجتماعية، مؤكدة أن الجميع بخير وبصحة جيدة ولا يوجد اي اصابات من بينهم حتى اللحظة.

وقامت خلية الطوارئ برئاسة السفير وبشكل مستعجل بإرسال عشرات الطرود الغذائية لطلابنا وخصوصا المحتاجين منهم، والتواصل مع المدرسة الاميركية اللاتينية للطب لتزويد مجموعة مكونة من عشرين طالبا وطالبة يعيشون في مساكنها بكافة احتياجاتهم والوقوف على اوضاعهم الصحية حيث يخضعون جميعا كباقي المواطنين للحجر الكامل.

وشددت السفارة للجالية والطلاب على ضرورة اتباعهم للتوجيهات الوقائية حسب ما تنص عليه وزارة الصحة الفنزويلية من اجل سلامتهم .