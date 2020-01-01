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"التعليم العالي" تطلق مبادرة لتجنيد متطوعين من طلبة التخصصات الطبية لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 05 أبريل 2020 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تطلق مبادرة لتجنيد متطوعين من طلبة التخصصات الطبية لمواجهة فيروس كورونا


رام الله / سما /

 أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، مبادرة لتجنيد متطوعين من طلبة التخصصات الطبية في الجامعات الفلسطينية، لدعم الجهود في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت الوزراة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، أن المبادرة تدعم انخراط متطوعين من طلبة السنوات الأخيرة في تخصصات الطب والتمريض والمهن الطبية المساندة، ضمن الطواقم الطبية العاملة في الميدان حال تفاقم الوضع الصحي في فلسطين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضافت أن المبادرة تتضمن 3 أنشطة رئيسية: تدريب الطلبة على وقاية أنفسهم من الفيروس، ومبادئ ومهارات التعامل مع الأمراض المنقولة، وتوفير المواد والأدوات والزي الطبي الواقي لهم، وطباعة بروتوكول التعامل مع فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الطوارئ وعدة مبادرات قدمتها الوزارة  لتفعيل دور التعليم العالي ومؤسساته في مساندة جهود الحكومة ووزارة الصحة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتصدرت المبادرة منصّات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "UNESCO"، واعتبرتها من المبادرات الهادفة لمنع تفشي فيروس كورونا  COVID-19، وعممتها على مختلف دول العالم.

#التعليم العالي #متطوعين #التخصصات الطبية #الجامعات الفلسطينية #فيروس كورونا

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