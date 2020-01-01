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الأمم المتحدة: آلاف اليمنيين في المساكن العشوائية معرضون للإصابة بفيروس "كورونا"

الأحد 05 أبريل 2020 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: آلاف اليمنيين في المساكن العشوائية معرضون للإصابة بفيروس "كورونا"


جنيف /سما/

أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن المواطنين فى اليمن يعانون من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا بسبب عدم وجود بيئة آمنة لهم، ونشر الحساب الرسمى لمفوضية شئون اللاجئين عبر الحساب الرسمى لها على "تويتر"، يوم الأحد، تعليقا عن الوضع فى اليمن قائلة: "الناس حول العالم يأوون إلى بيوتهم للوقاية من فيروس كورونا، فى حين يبقى الآلاف فى اليمن معرضين لمخاطر هذا الوباء لأنهم يقيمون فى مساكن عشوائية لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة، لكنهم التجأوا إليها للنجاة بأرواحهم".

وكان قد أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الدعوة التى أطلقتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار هى الآن فى غاية الأهمية فنحن كبشرية أمام حرب كبيرة مع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وإذا لم تتوقف تلك الحروب والصراعات فسوف يهزمنا فيروس كورونا.

وأضاف غوتيريش، فى لقاء مع قناة العربية، قائلا "أناشد كل من يؤثر على أطراف الصراعات الدائرة فى ليبيا وسوريا واليمن، وكل مكان به صراع أن يتوقفوا، على الجميع أن يعوا ذلك جيدا".



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وعن الضربات التى وجهتها ميليشيات الحوثى صوب الرياض الأسبوع الماضى، قال: "لقد شعرنا بالأسى لتفجر الأعمال العدائية باليمن وإطلاق الصواريخ ضد السعودية، والشعب اليمنى عانى كثيرا وعلينا أن نحل السلام بهم، فهم شعب كريم ويستحق أن ينعم بالسلام.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا منذ 10 أيام إلى وقف إطلاق نار فورى على مستوى العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد أنطونيو غوتيريش أن نصف عدد الطلاب حول العالم، لا يذهبون إلى المدارس حاليا، بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا دعمه لمبادرة اليونسكو لتوسيع ونشر آليات التعلم عن بعد.

#اليمن #فيروس كورونا #الامم المتحدة

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