مصادر لـ "سما" : اكثر من الف فلسطيني عالق في القاهرة ينتظرون السماح لهم بالعودة لغزة

غزة/سما/

كشفت مصادر فلسطينية في القاهرة لوكالة سما مساء اليوم ان اكثر من الف فلسطيني عالق في القاهرة ينتظرون السماح لهم بالعودة الى قطاع غزة.

وقالت المصادر ان القاهرة لا تمانع في عودة العالقين الى غزة في اي لحظة توافق بها السلطات القائمة بالقطاع موضحة ان اوضاع العالقين سيئة للغاية وكثير منهم من المرضى ومسافرين عاديين نفذت أموالهم.

واوضحت المصادر ان الرقم قد يرتفع خلال الأيام القادمة الى اكثر من الف وخمسمائة غزي يرغبون بالعودة للقطاع حالما تقرر السلطات في غزة ذلك.

وتوقعت مصادر في غزة ان يتم السماح بعودة العالقين خلال أيام حال انتهاء الألف غرفة عزل التي امر ببنائها قائد حماس في غزة يحيي السنوار والذي رفض قبل يومين في تصريحات له ان يتم حجر القادمين في مدارس.

