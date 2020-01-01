محافظ نابلس يبحث آليات عمل لجان الطوارئ وتوزيع المساعدات

نابلس / سما /

ترأس محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، اليوم، اجتماعاً لأمناء سر المناطق التنظيمية ومديري الأجهزة الأمنية في محافظة نابلس، بحضور أمين سر حركة فتح إقليم نابلس جهاد رمضان.

وبحث الاجتماع آلية عمل لجان الطوارئ والأجهزة الأمنية في المناطق التنظيمية، وأبرز الثغرات التي يمكن مواجهتها في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والتصدي لفيروس كورونا.

كما ترأس اللواء رمضان اجتماعاً للجنة الإغاثة الإنسانية بحضور رئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة وأعضاء اللجنة.

وبحث الاجتماع آليات توزيع المساعدات الإنسانية للمواطنين من خلال تكثيف الجهود وتوحيدها في الوصول لكافة العائلات المعوزة خلال الأزمة.

وخرج الاجتماع بنتائج حول آلية التوزيع التي ستكون من خلال اللجنة الإغاثية والشراكة المؤسساتية للعمل.

وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة الصحية في خلية الأزمة المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا في محافظة نابلس اجتماعاً ترأسته نائبة المحافظ عنان الأتيرة لمتابعة المستجدات الصحية وآلية العمل في المراكز الصحية والمستشفيات ومراكز الحجر، في سبيل مواجهة الفيروس.