  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ نابلس يبحث آليات عمل لجان الطوارئ وتوزيع المساعدات

الأحد 05 أبريل 2020 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يبحث آليات عمل لجان الطوارئ وتوزيع المساعدات


نابلس / سما /

 ترأس محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، اليوم، اجتماعاً لأمناء سر المناطق التنظيمية ومديري الأجهزة الأمنية في محافظة نابلس، بحضور أمين سر حركة فتح إقليم نابلس جهاد رمضان.

وبحث الاجتماع آلية عمل لجان الطوارئ والأجهزة الأمنية في المناطق التنظيمية، وأبرز الثغرات التي يمكن مواجهتها في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والتصدي لفيروس كورونا.

كما ترأس اللواء رمضان اجتماعاً للجنة الإغاثة الإنسانية بحضور رئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة وأعضاء اللجنة.

وبحث الاجتماع آليات توزيع المساعدات الإنسانية للمواطنين من خلال تكثيف الجهود وتوحيدها في الوصول لكافة العائلات المعوزة خلال الأزمة.

وخرج الاجتماع بنتائج حول آلية التوزيع التي ستكون من خلال اللجنة الإغاثية والشراكة المؤسساتية للعمل.

وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة الصحية في خلية الأزمة المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا في محافظة نابلس اجتماعاً ترأسته نائبة المحافظ عنان الأتيرة لمتابعة المستجدات الصحية وآلية العمل في المراكز الصحية والمستشفيات ومراكز الحجر، في سبيل مواجهة الفيروس.

#محافظ نابلس #طوارئ #مساعدات #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف: غانتس لا يمانع الضم وفرض السيادة على المناطق الفلسطينية ولكن!

بعد تصريحات السنوار ..صحيفة : اتصالات مصرية بحماس والاحتلال لمنع اندلاع مواجهة

بعد تلميح جديد للصحة العالمية بشأن مواجهة كورونا.. حرب الكمامات تستعر!!

غزة: عائلة "الثلاثيني" تعلن وفاة نجلها بفايروس كورونا في تركيا

شاهد الفيديو : إغتيال قيادي بحزب الله في جنوب لبنان

على خلفية تصريحات السنوار.. النرويج تدعو إلى زيادة المساعدات لقطاع غزة

شاهد: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في "الضفة" ما يرفع عدد الاصابات الى 226

الأخبار الرئيسية

img-4338844781-765x454

وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق محمود جبريل في القاهرة بسبب كورونا

خبير يكشف عن "الخاسر الأكبر" من كورونا.. وتساءل: لماذا يغيب التنسيق الدولي لمكافحته؟!

الوحدة تبتعد.. خلافات بالمفاوضات الائتلافية: لجنة تعيين القضاة و"صفقة القرن"

عناية مركزة

جمعية أخصائي التخدير والإنعاش تُحذّر: أجهزة التنفس الصناعي المصنوعة بفلسطين ماهي إلا آلات لنفخ الهواء

ملحم

شاهد: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في "الضفة" ما يرفع عدد الاصابات الى 226