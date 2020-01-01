ليبرمان: بيانات الحكومة حول فيروس كورونا لا تتطابق مع الواقع

القدس المحتلة / سما /

قال زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، مساء الأحد، إن بيانات الحكومة حول فيروس كورونا لا تتطابق مع الواقع، مؤكداً على أن التقديرات تشير إلى وجود عشرات الآلاف من المصابين غير المعلن عنهم.



وحسب "معاريف" العبرية، فقد أوضح ليبرمان، أن الحكومة الإسرائيلية تخفي هذه الأرقام لأسباب سياسية.



وهاجم زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" وزير الصحة، قائلاً: "السنوات الأخيرة التي تقلد فيها ليتسمان منصب وزير الصحة تدهور فيها النظام الصحي"، مطالبًا الحكومة بنشر بيانات رسمية حول العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا.