الشرطة والأجهزة الأمنية تضبط مركبات لعدم التزام اصحابها بإجراءات الطوارئ بالخليل وجنين

الخليل / سما /

ضبطت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم 40 مركبة لعدم التزام أصحابها بإجراءات حالة الطوارئ في محافظة الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وخلال عمل دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في شوارع محافظة الخليل تطبيقا لقانون الطوارئ بتقييد حركة المواطنين بهدف الحفاظ على حياتهم وسلامتهم ومنعا لانتشار فايروس كورونا , فقد تم ضبط 40 مركبة لعدم التزام أصحابها بإجراءات الطوارئ.

وأضافت، بأن عملية الحجز هذه تمت من قبل شرطة المرور ولمدة 15 يوماً اداريا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب هذه المركبات وذلك لعدم التزامهم بإجراءات قانون حالة الطوارئ وتقييد الحركة التي تم الإعلان عنها من قبل محافظ محافظة الخليل .

وحذرت الشرطة كافة المواطنين من عدم الالتزام بحالة تقييد الحركة تطبيقا لقانون الطوارئ المعلن عنه وذلك من أجل الحفاظ على حياتهم وسلامتهم.

كما ضبط الشرطة اليوم أربعة مركبات إنشائية وأربعة مركبات أخرى وأغلقت صالون حلاقة وكسارة وألقت القبض على (12) شخص وذلك لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة على صالات الأفراح والصالات الرياضية ومحال الحلويات والكوفي شوبات والتجمعات الشبابية والمحال التجارية والمصانع والمؤسسات العاملة في المدينة والمحافظة للتأكد من ضمان تنفيذها لتعليمات وقرارات رئاسة الوزراء وعطوفة المحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة، وتخلل ذلك ضبط أربعة مركبات إنشائية وأربعة مركبات أخرى وإغلاق صالون للحلاقة وكسارة وإلقاء القبض على 12 شخص كان منهم ستة من أصحاب البسطات وذلك لعدم التزامهم جميعاً بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا.