المالكي يتسلم أوراق اعتماد سفير نيكاراغوا لدى دولة فلسطين

رام الله / سما /

تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأحد، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية نيكاراغوا الجديد لدى دولة فلسطين، روبرتو موراليس.

وأشار المالكي إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، خاصة أن الثورة الساندينية والثورة الفلسطينية شكلتا دائماً تحالفاً هاماً ومحورياً تاريخياً حتى يومنا هذا الذي يشهد تطوراً استثنائياً للعلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وشدد على أن الحكومة الفلسطينية تتطلع للمزيد من التعاون الثنائي، خاصة في مجال التنمية، وستواصل في ذلك الاتجاه عن طريق تنفيذ المزيد من المشاريع التي تعمل عليها الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا".

وأضاف المالكي، "في ظل الأوضاع الراهنة التي يواجهها العالم بأكمله إثر انتشار وباء الكورونا، على الانسانية أن تتكاتف يداً بيد من أجل الانتصار على هذا الوباء وهذا ما تسعى إليه دول إنسانية مثل فلسطين ونيكاراغوا".

وقدم المالكي رسالة تعزية وجهها لنظيره النيكاراغوي إثر وفاة عسكري تاريخي في جبهة التحرير الوطنية الساندينية، رئيس لجنة العلاقات الدولية في البرلمان النيكاراغوي خاسينتو سورايز اسبينوزا.

وتمنى المالكي للسفير موراليس النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

بدوره، نقل السفير موراليس تحيات الرئيس النيكاراغوي دانييل اورتيغا، ووزير الخارجية دينيس مونكادا إلى المالكي، وعبر عن سعادته بالمهام الجديدة الموكلة إليه، وفخره بتقديم أوراق اعتماده على أرض دولة فلسطين التي يعتبرها بلده الثاني.

وأكد أنه سيعمل بكل طاقاته من أجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى، مشددا على أن القضية الفلسطينية تبقى أولية بالنسبة للسياسة الخارجية النيكاراغوية، وأن الحكومة وشعبها سيبقيان دائماً إلى جانب فلسطين ولن يتخليا عنها.

وأشاد موراليس بجهود الحكومة الفلسطينية الجبارة في احتواء وباء الكورونا واصفاً إياها بالإجراءات الملهمة، خاصة في ظل الامكانيات المحدودة والأوضاع الراهنة على أرض فلسطين، وأن الشعب الفلسطيني دائماً يبرهن للعالم صبره وقوته وكفاحه في وجه جميع العقبات.

وحضر مراسم التسليم إلى جانب الوزير المالكي، المستشار أول عبير الرمحي، ورئيس وحدة المراسم وسكرتير ثاني سعاد صبح، والقائم بأعمال الادارة العامة للأمريكيتين والكاريبي.