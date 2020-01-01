غنام تبحث مع الهيئات المحلية في قرى شمال غرب المحافظة آليات العمل على نقاط لجان الطوارئ

رام الله / سما /

بحثت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، مع الهيئات المحلية في قرى شمال غرب المحافظة، سير العمل لمواجهة فيروس كورونا خاصة على حواجز ونقاط لجان الطوارئ، وآلية التعامل مع العمال العائدين من أراضي الـ48.

وشددت غنام خلال اللقاء الذي عقد في بلدية عبوين، اليوم الأحد، بحضور أمين سر تنظيم حركة فتح الحاج موفق سحويل، وعدد من رؤساء وممثلي الهيئات المحلية في المنطقة، على أننا نعول على وعي شعبنا والتزامه بالتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص من أجل الخروج من هذه الازمة باقل الاضرار.

وأشارت إلى أنه في الأيام المقبلة سنشهد عودة أعداد كبيرة من العمال، مؤكدة أن عمالنا جزء أصيل من مكونات شعبنا، ويجب التعامل معهم وفق أعلى المعايير ودرجات الحرص التي تحفظ كرامتهم ومكانتهم، حماية لهم ولأسرهم.

ووجهت غنام التحية لكافة أفراد الأجهزة الأمنية والطواقم العاملة في الميدان، مؤكدة أن الطواقم الميدانية يعملون على مدار الساعة وهي جاهزة للتعامل مع أي طارئ بالتنسيق الكامل مع المحافظة.