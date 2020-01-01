الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس القديمة

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد مداهمة منزليهما.

وأفادت مصادر محلية في البلدة القديمة، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد شاهر السلايمة، ومحمد عادل سويطي، بعد ساعات من اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، ومداهمة منزل أمين سر حركة "فتح" في القدس شادي مطور.

وفي السياق ذاته، استنكرت القوى الوطنية في بيان صدر عنها، إقدام الاحتلال على اعتقال الشخصيات الرسمية في القدس، بعد أن اعتقلت أول أمس وزير شؤون القدس فادي الهدمي واعتدت عليه بوحشية، ثم أقدمت على اعتقال المحافظ غيث، واستدعت مطور تحت ذرائع واهية، والهدف عرقلة العمل الوطني في القدس باتجاه مجابهة فيروس كورونا.

وطالبت القوى الوطنية سلطات الاحتلال بالتراجع عن استهداف الشباب والشخصيات الوطنية والمقدسية، مؤكدة أن ممارسات الاحتلال المختلفة لن تثنينا عن القيام بدورنا ومسؤولياتنا لحماية أبناء شعبنا والحفاظ على صحتهم وحياتهم في ظل الاهمال المبرمج من قبل المؤسسات الصحية الإسرائيلية.