وصول 19 مواطنا من المحجورين في الأردن عبر معبر الكرامة

رام الله / سما /

وصلت دفعة جديدة من أبناء شعبنا المحجورين في مراكز الحجر الصحي بالأردن، اليوم الأحد، إلى أرض الوطن عبر معبر الكرامة بعد 14 يوما من الحجر، أثناء قدومهم إلى فلسطين للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكد مدير شرطة معبر الكرامة العقيد مصطفى دوابشة لـ"وفا"، أن شرطة المعابر سهلت وصول 19 مواطنا عبر المعبر إلى أريحا، وتم نقلهم عبر حافلة ذات سعة 60 راكبا، إلى مركز الحجر الصحي في الأكاديمية بأريحا، للقيام بباقي الاجراءات الصحية والتعامل معهم وفق نتائج فحوصاتهم.

وكان قد وصل فلسطين الثلاثاء الماضي 200 مواطن، ممن كانوا موزعين على أكثر من 15 فندقا، سواء في البحر الميت أو العاصمة الأردنية عمان، بعد أن أنهوا مدة الحجر وهي 14 يوما، وقامت وزارة الصحة بإعادة فحصهم فور وصولهم، كما ألزمتهم بالحجر المنزلي.

وكانت الأردن قد حولت 5600 من القادمين من خارج المملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي، إلى الحجر في فنادق بعمان والبحر الميت.