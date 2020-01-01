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"الصحة" تغلق مستشفى ثابت ثابت في طولكرم وتحوله مركزا لعلاج المصابين بـ"الكورونا"

الأحد 05 أبريل 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة" تغلق مستشفى ثابت ثابت في طولكرم وتحوله مركزا لعلاج المصابين بـ"الكورونا"


رام الله / سما /

قررت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إغلاق مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، وتحويله مركزا لاستقبال وعلاج الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، وتوجيه المرضى والمراجعين الآخرين للمستشفيات الأخرى.

ويأتي هذا القرار بعد زيارة أحد المصابين بفيروس كورونا من جنين للمستشفى وتواجده في عدة أقسام قبل ثبوت إصابته، وفقا لما أعلنه مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة.

وقال الشخرة إن مواطن من قرية برطعة شمال غرب جنين، عانى من مشاكل صحية منذ 10 أيام، وراجع عيادات خاصة، قبل تحويله إلى وزارة الصحة وإخضاعه لفحص الكورونا، حيث تبيّن أنه مصاب بالفيروس.

وأكد أن طواقم وزارة الصحة باشرت بإجراء بحث وبائي كامل للكشف عن كافة المخالطين مع المصاب وأخذ عينات منهم للفحص.

#الصحة #فلسطين #مشفى #مركز حجر صحي #فيروس كورونا

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