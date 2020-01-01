  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: "الفترة المقبلة مروعة حقًا وسيكون هناك الكثير من الموتى" بسبب كورونا

الأحد 05 أبريل 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: "الفترة المقبلة مروعة حقًا وسيكون هناك الكثير من الموتى" بسبب كورونا


القدس المحتلة / سما /

في مؤتمر صحافي عقده الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، قال إن "الفترة المقبلة ستكون مروعة حقًا" مشيرًا إلى أنه سيرتفع عدد الوفيات في البلاد، حيث قال "أرقام سيّئة جدًا".

وقال ترامب خلال المؤتمر في البيت الأبيض، إنه "يُحتَمل أن يكون هذا هو الأسبوع الأصعب. وسيكون هناك الكثير من الموتى".

وظهر الإرباك وحجم الورطة التي تقع على الرئيس الأميركيّ، خصوصًا وأنه تأخّر باتخاذ إجراءات صارمة للحدّ من تفشي الفيروس، بل واستهزأ منه في البداية.

وهاجم ترامب، المنتقدين سياسة الإدارة الأميركيّة في عدم تمكّنها من اقتناء ماكنات تنفس اصطناعي، قائلًا إن "الكثير من الولايات تطالب بأعداد كبيرة من ماكنات الإنعاش رغم اللاحاجة لذلك، وما يزيد الطلب هو الخوف من نفاذ المخزون".

وخلافًا لرأي مستشاريه، أوصى ترامب الأطباء باستخدام الدواء المضاد للمالاريا كوقاية من فيروس كورونا، رغم أن التقارير الطبية تفيد بأن هذا الدواء فعاليته ضئيلة، ومن الممكن أن يسبب الكثير من العوارض السيئة للمصاب بفيروس كورونا.

نيويورك

وحذّر حاكم ولاية نيويورك، أندرو كاومو، من أن أعداد الإصابات في الولاية يمكن أن يبلغ الذروة في غضون أربعة أيام إلى 14 يومًا، وحذر أيضًا من أن المستشفيات التي تعمل فوق طاقتها، غير مستعدة بعد لمواجهة ذلك الاحتمال.

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد، يواصل تفشيه في ولاية نيويورك حاصدا عددا كبيرا من الأرواح السبت في وقت وجهت السلطات نداء طارئا للمتطوعين للانضمام إلى جهود مكافحة الوباء في بؤرة انتشاره في الولايات المتحدة.

وسجلت الولاية 3565 وفاة بالفيروس فيما حذر الحاكم أندرو كومو من أن الأسوأ لم يأت بعد.

وقال كومو "جزء مني يرغب في أن نكون وصلنا الذروة، فلنبدأ العمل، لكن هناك جزء آخر مني يقول من الجيد أننا لم نبلغ الذروة لأننا غير مستعدين لها بعد".

وسجلت ولاية نيويورك السبت عددا قياسيا بلغ 630 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة تضاف إلى الحصيلة المسجلة قبل يوم والبالغة 2935 وفاة.

#دونالد ترامب #الرئيس الامريكي #فيروس كورونا #امريكا #اصابات #وفيات

الأكثر قراءة اليوم

علماء يكتشفون عقاراً يدمر فيروس كورونا خلال 48 ساعة

قناة عبرية تكشف: غانتس لا يمانع الضم وفرض السيادة على المناطق الفلسطينية ولكن!

بعد تلميح جديد للصحة العالمية بشأن مواجهة كورونا.. حرب الكمامات تستعر!!

غزة: عائلة "الثلاثيني" تعلن وفاة نجلها بفايروس كورونا في تركيا

شاهد الفيديو : إغتيال قيادي بحزب الله في جنوب لبنان

على خلفية تصريحات السنوار.. النرويج تدعو إلى زيادة المساعدات لقطاع غزة

السفير العمادي يعلن توزيع طرود غذائية لمئات الأسر المتعففة بغزة

الأخبار الرئيسية

الوحدة تبتعد.. خلافات بالمفاوضات الائتلافية: لجنة تعيين القضاة و"صفقة القرن"

عناية مركزة

جمعية أخصائي التخدير والإنعاش تُحذّر: أجهزة التنفس الصناعي المصنوعة بفلسطين ماهي إلا آلات لنفخ الهواء

وزير الداخلية الإسرائيلي: لا توجد حالات خطيرة بين العرب وفي القدس الشرقية

ملحم

شاهد: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في "الضفة" ما يرفع عدد الاصابات الى 226

بعد تصريحات السنوار ..صحيفة : اتصالات مصرية بحماس والاحتلال لمنع اندلاع مواجهة