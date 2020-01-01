ترامب: "الفترة المقبلة مروعة حقًا وسيكون هناك الكثير من الموتى" بسبب كورونا

القدس المحتلة / سما /

في مؤتمر صحافي عقده الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، قال إن "الفترة المقبلة ستكون مروعة حقًا" مشيرًا إلى أنه سيرتفع عدد الوفيات في البلاد، حيث قال "أرقام سيّئة جدًا".

وقال ترامب خلال المؤتمر في البيت الأبيض، إنه "يُحتَمل أن يكون هذا هو الأسبوع الأصعب. وسيكون هناك الكثير من الموتى".

وظهر الإرباك وحجم الورطة التي تقع على الرئيس الأميركيّ، خصوصًا وأنه تأخّر باتخاذ إجراءات صارمة للحدّ من تفشي الفيروس، بل واستهزأ منه في البداية.

وهاجم ترامب، المنتقدين سياسة الإدارة الأميركيّة في عدم تمكّنها من اقتناء ماكنات تنفس اصطناعي، قائلًا إن "الكثير من الولايات تطالب بأعداد كبيرة من ماكنات الإنعاش رغم اللاحاجة لذلك، وما يزيد الطلب هو الخوف من نفاذ المخزون".

وخلافًا لرأي مستشاريه، أوصى ترامب الأطباء باستخدام الدواء المضاد للمالاريا كوقاية من فيروس كورونا، رغم أن التقارير الطبية تفيد بأن هذا الدواء فعاليته ضئيلة، ومن الممكن أن يسبب الكثير من العوارض السيئة للمصاب بفيروس كورونا.

نيويورك

وحذّر حاكم ولاية نيويورك، أندرو كاومو، من أن أعداد الإصابات في الولاية يمكن أن يبلغ الذروة في غضون أربعة أيام إلى 14 يومًا، وحذر أيضًا من أن المستشفيات التي تعمل فوق طاقتها، غير مستعدة بعد لمواجهة ذلك الاحتمال.

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد، يواصل تفشيه في ولاية نيويورك حاصدا عددا كبيرا من الأرواح السبت في وقت وجهت السلطات نداء طارئا للمتطوعين للانضمام إلى جهود مكافحة الوباء في بؤرة انتشاره في الولايات المتحدة.

وسجلت الولاية 3565 وفاة بالفيروس فيما حذر الحاكم أندرو كومو من أن الأسوأ لم يأت بعد.

وقال كومو "جزء مني يرغب في أن نكون وصلنا الذروة، فلنبدأ العمل، لكن هناك جزء آخر مني يقول من الجيد أننا لم نبلغ الذروة لأننا غير مستعدين لها بعد".

وسجلت ولاية نيويورك السبت عددا قياسيا بلغ 630 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة تضاف إلى الحصيلة المسجلة قبل يوم والبالغة 2935 وفاة.