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الاحتلال يقرر اغلاق معبر كرم ابو سالم بهذه المواعيد..

الأحد 05 أبريل 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر اغلاق معبر كرم ابو سالم بهذه المواعيد..


غزة / سما /

 أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود شركات القطاع الخاص بقرار الحكومة الاسرائيلية باغلاقات معبر كرم ابو سالم لشهر نيسان/ إبريل لستة 2020 وهي ستة أيام بسبب الاعياد الاسرائيلية.
وحسب اللجنة فن المعبر سيغلق يومي الأربعاء و الخميس 08 و 09 إبريل 2020 و ذلك بسبب عيد الفصح .

كما سيغلق يوم الثلاثاء و الاربعاء 14 و 15 إبريل 2020 أيضا بسبب عيد الفصح ايضا.

واكدت اللجنة ان المعبر سيغلق ايضا يومي الثلاثاء و الاربعاء 28 و 29 إبريل 2020 أيضا بسبب أعياد اسرائيلية.

ودعت اللجنة رجال الأعمال في القطاع الخاص الأخذ بعين الاعتبار ايام الاغلاقات لتنظيم عملية التنسيق دون اي معيقات تذكر.

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