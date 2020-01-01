الاحتلال يقرر اغلاق معبر كرم ابو سالم بهذه المواعيد..

غزة / سما /

أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود شركات القطاع الخاص بقرار الحكومة الاسرائيلية باغلاقات معبر كرم ابو سالم لشهر نيسان/ إبريل لستة 2020 وهي ستة أيام بسبب الاعياد الاسرائيلية.

وحسب اللجنة فن المعبر سيغلق يومي الأربعاء و الخميس 08 و 09 إبريل 2020 و ذلك بسبب عيد الفصح .

كما سيغلق يوم الثلاثاء و الاربعاء 14 و 15 إبريل 2020 أيضا بسبب عيد الفصح ايضا.

واكدت اللجنة ان المعبر سيغلق ايضا يومي الثلاثاء و الاربعاء 28 و 29 إبريل 2020 أيضا بسبب أعياد اسرائيلية.

ودعت اللجنة رجال الأعمال في القطاع الخاص الأخذ بعين الاعتبار ايام الاغلاقات لتنظيم عملية التنسيق دون اي معيقات تذكر.