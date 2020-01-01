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ترامب يحذر من إجراء ضد النفط السعودي "إذا تصرفت الرياض بشكل غير نزيه"

الأحد 05 أبريل 2020 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يحذر من إجراء ضد النفط السعودي "إذا تصرفت الرياض بشكل غير نزيه"


واشنطن / وكالات /

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه لا يستبعد فرض رسوم جمركية على نفط المملكة العربية السعودية، إذا تصرفت الرياض بشكل غير نزيه تجاه واشنطن.

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وقال ترامب في إحاطة إعلامية بواشنطن: "الرسوم تدر الكثير من المال على بلدنا، نحن فرضناها على الصين ودول أخرى، ودول أخرى فرضتها علينا​​".

وتابع قائلا: "هل سأفعل هذا من أجل النفط؟ نعم أستطيع، لكن هل سأفعل ذلك الآن؟ لا. أفكر بفرضها؟ لا. ولكن إذا تمت معاملتنا بطريقة غير نزيهة، فمن الواضح أن هذه أداة في ترسانتنا".

#كورونا #السعودية #نفط

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