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حماس: جرائم الاحتلال ضد الطفل الفلسطيني تستوجب محاسبة قادته

الأحد 05 أبريل 2020 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: جرائم الاحتلال ضد الطفل الفلسطيني تستوجب محاسبة قادته


غزة / سما /

اعتبرت حركة "حماس"، اليوم الأحد، جرائم الاحتلال ضد الطفل الفلسطيني، بأنها تستوجب محاسبة قادة الاحتلال وتقديمهم لمحاكمات دولية.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكها بشكل ممنهج وصارخ للحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين، كالحق بالحياة والحرية والعيش بأمان والتعليم.

وأضاف "أن استهداف جيش الاحتلال للأطفال الفلسطينين بالقتل والإصابة والاعتقال، بمثابة سياسة ثابتة استخدمت خلال انتفاضات شعبنا والحروب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة".

#حركة حماس

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