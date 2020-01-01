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الاحتلال يجرف أراضي ومستوطنون يغرقون أخرى بالمياه العادمة في الخليل

الأحد 05 أبريل 2020 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مساحات من اراضي المواطنين في بلدة الظاهرية، جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر اعلاميه في الخليل إن قوات الاحتلال جرفت مساحات واسعة من اراضي المواطنين من بلدة الظاهرية، قرب مستوطنة "شمعة" المقامة على اراضيهم.

وفي سياق متصل، أغرق مستوطنو "عصيون"،  بالمياه العادمة كروم عنب في بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض ، إن مستوطني تجمع مستوطنات "غوش عصيون" المقام على اراضي المواطنين، ضخوا مياها عادمة، وأغرقوا عدة دونمات مزروعة بالعنب في منطقة وادي شخيت شمال البلدة، والتي تعود ملكيتها لعائلات صبارنة، وعوض، وبحر، بهدف إتلاف المحصول السنوي، وإلحاق الأضرار بالمزارعين، لإبعادهم عن أراضيهم.

وأضاف ان المزارعين في المناطق المحاذية للمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل يعانون من هذه الممارسات بشكل مستمر في هذا الوقت من كل عام، موضحا أن خسائر فادحة تلحق بهم جراء إتلاف مزروعاتهم وإلحاق الضرر بها بسبب غمر المنطقة بالمياه العادمة التي تلوثها وتقضي على الكثير من الأشجار نتيجة التلوث.

 
#الاحتلال #المستوطنون #المياه العادمة #الظاهرية

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