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اشتية : فكرة حجر العمال بالمدارس غير عملية وتساهم في نشر المرض

الأحد 05 أبريل 2020 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية : فكرة حجر العمال بالمدارس غير عملية وتساهم في نشر المرض


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، إن فكرة حجر العمّال في المدارس، دُرست وبُحثت بعمق خلال الأسابيع الماضية، وهي غير عملية وتشكل تشتيت لعمل الطواقم الطبية والأمنية.

وبيّن "اشتية" في تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك، إن هذه الفكرة، ستُساهم في اتساع خطر المرض وانتشاره بدلًا من حصره، لا سيما عندما "نتحدث عن آلاف العمّال"، وفق حديثه.

وشدد على ضرورة الحجر المنزلي الإجباري، متابعًا: "من يشعر بأي أعراض يتواصل مع طواقم الصحة لفحصه ونقله في حال إصابته إلى أماكن العلاج والحجر المركزية".

وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تُعوّل على "وعي ومسؤولية الفرد وعائلته ومجتمعه"، وتعمل مع لجان الطوارئ واللجان المساندة على حصر أسماء العمال بكل منطقة لرعايتهم وتوفير شروط الحجر الصحي في منازلهم، ودعم عائلاتهم.

وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم عن تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس كورونا، في كفر عقب، وقطنة، والجديرة، ورافات، وبيتونيا، وبرطعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 226.
 

#اشتية #عمال #فيروس كورونا

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