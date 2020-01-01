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إسرائيل تعلن وفاة سيدة ستينية بفيروس كورونا في تل أبيب

الأحد 05 أبريل 2020 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلن وفاة سيدة ستينية بفيروس كورونا في تل أبيب


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية وفاة سيدة ستينية بفيروس كورونا في أحد مستشفيات تل أبيب ليبلغ إجمالي ضحايا الفيروس 47 من بين 8018 مصابا.

وبحسب القناة السابعة الإسرائيلية، توفيت امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا في مستشفى ولفسون في حولون الليلة الماضية بعد إصابتها بفيروس كورونا. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الأشخاص الذين ماتوا نتيجة الإصابة في إسرائيل إلى 47.

وقال مستشفى ولفسون إن المريضة جاءت من جناح إعادة التأهيل في مستشفى الشيخوخة في نهاية مارس/ آذار وكانت تعاني من مرض سابق.

وأعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم الأحد تسجل ثلاث وفيات بكورونا خلال الساعات الأخيرة ليبلغ مجموع ضحايا الفيروس 46.

#اسرائيل #فيروس كورونا

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