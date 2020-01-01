الشعبية تدعو لإنشاء صندوق وطني للتكافل الاجتماعي

غزة / سما /

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، إلى إنشاء صندوق وطني للتكافل الاجتماعي يعمل على تحقيق العدالة، ويتحرر من القيود الحزبية والفئوية.

وقال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة في تصريح صحفي، إن الجبهة تواصل جهودها واتصالاتها مع العديد من الجهات والقطاعات وخاصةً الشخصيات الوطنية ورجال الأعمال من أجل العمل على تأسيس هذا الصندوق.

وبين أن الهدف من تشكيل هذا الصندوق، هو تعزيز صمود المواطنين المتضررين من الإجراءات والظروف الاستثنائية، وتقديم مساعدات مالية وعينية تحفظ وتصون كرامتهم.

وثمن مزهر الجهود التي بذلت، والمبادرات التي تم إطلاقها مؤخرًا لمواجهة الظروف الراهنة المتمثلة بجائحة كورونا، مؤكدًا على مواصلة هذه المبادرات التي عكست معاني التكافل والتعاضد والحرص والمسؤولية الوطنية.

وأشار إلى أن الأزمة قد تطول لأشهر أخرى، ما سيفاقم من معاناة شعبنا المنهك أصلاً بالحصار والانقسام والأوضاع الاقتصادية الصعبة، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهود الوطنية والمبادرات البناءة التي تخفف من أعباء الحياة على قطاعات وشرائح فقيرة ومتضررة من العمال في الأسواق وعمال النظافة في الصحة وصغار الحرفيين والمهنيين والباعة المتجولين في الأسواق الشعبية وسائقي سيارات الأجرة وغيرهم، بما يعزز قيم ومعاني التضامن الاجتماعي عبر إطلاق مبادرات "احنا لبعض"، "ومن عائلة لعائلة" بما يقدم إسهامات مالية أو عينية للأسر الفقيرة والمهمشة.

ودعا القيادي في الشعبية، الشركات والبنوك ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال لتعزيز دورهم بمواصلة جهودهم، معبرًا عن أمل وثقة الجبهة بهم في تحمل مسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية تجاه الفقراء والمحرومين من المواطنين في ظل هذه الظروف.