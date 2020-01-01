التنمية الاجتماعية وصندوق "وقفة عز" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الاسر الفقيرة

رام الله / سما /

وقع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ورئيس مجلس صندوق "وقفة عز" طلال ناصر الدين، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك لتقديم إغاثة، بمبلغ مليون شيقل لدعم الأسر والعائلات المتضررة جراء أزمة كورونا.

وبموجب الاتفاقية، سيتبرع الصندوق بمبلغ مليون شيقل تصرف لألفي عائلة متضررة جراء الأزمة الراهنة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية التي ستزود البنك بمعلومات هذه العائلات والتنسيق لاستلام المبالغ المرصود لكل منها، وتشمل القوائم المستفيدة أسر من مختلف محافظات الضفة والقدس وقطاع غزة.

وتوجه مجدلاني بالشكر إلى صندوق " وقفة عز" على مساهمته الكريمة، والتي تنم عن روح المسؤولية الوطنية والاجتماعية لدى كل المساهمين بدعم الصندوق.

وقال: "نسعى بكل قوتنا إلى تجاوز هذه الأزمة من خلال تعزيز التضامن والتكافل بين مختلف الأطراف، ونسعى إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني في وجه هذه الجائحة، وما يتعرض له من استهداف لمشروعه الوطني".

من جانبه، قال ناصر الدين إن "صندوق وقفة عز" يعتبر هذه الخطوة جزءا من مسؤوليته الوطنية والاجتماعية لمساندة الشعب الفلسطيني خلال الأزمة الحالية، وتماشيا مع توجيهات الحكومة الرشيدة وسلطة النقد الفلسطينية لتكاتف وتعاضد الجهود بهدف الخروج من هذه الأزمة بأقل اضرار ممكنة.

وأوضح أن تداعيات الأزمة على مستوى الأفراد ممن يعتمدون على "المياومة" لتوفير احتياجات وقوت عائلاتهم بعد انقطاع مصادر رزقهم، يجب ان توضع ضمن سلم أولويات تبرعات القطاع الخاص، فالعدد الذي تضرر كبير، والمرحلة حرجة تستدعي مشاركة كافة المؤسسات والشركات ورجال الأعمال للخروج بمبادرات لمختلف القطاعات المتأثرة للتخفيف من عواقبها.

وشكر ناصر الدين الحكومة الفلسطينية على الإجراءات والتدابير الحكيمة التي تتخذها من أجل ضمان حسر الفيروس والحؤول دون انتشاره برقعة أكبر بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، مشيدا أيضا بالدور الهام الذي تقوم به سلطة النقد والتدابير الرصينة التي اتخذتها في مواجهة الأزمة.

وأشار ناصر الدين إلى أن الصندوق أعلن عن دعم يبلغ مليوني شيقل، موضحا ان هذا هو المليون الأول الذي سينفذ من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدا ان المليون المتبقي سيتم صرفه من خلال وزارة الصحة الفلسطينية وسيتم الإعلان عن الآلية عند الانتهاء من تجهيز الاتفاقية معهم.

من جانبه، قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا إن توقيع هذه المذكرة مهم وعنوان رئيسي للدعم الحقيقي الذي يقدمه القطاعين الخاص والمصرفي، وهناك العديد من البنوك والشركات، التي تتفاعل للتبرع لصالح الصندوق .

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، اعلن مطلع الاسبوع الجاري عن تشكيل صندوق "وقفة عز"، لإسناد جهود مواجهة تفشي فيروس "كورونا".

الصندوق الذي تتشكل هيئته العامة من 30 رجل اعمال وشخصيات اعتبارية، سيختص باستقبال التبرعات النقدية، وخصوصا من رجال الاعمال في فلسطين والشتات، على حساب بنكي موحد.