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إحالة مطربة مصرية للتحقيق بعد ادعاء إصابتها بكورونا

الأحد 05 أبريل 2020 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحالة مطربة مصرية للتحقيق بعد ادعاء إصابتها بكورونا


وكالات / سما /

أعلنت نقابة الموسيقيين المصريين، اليوم السبت، إحالة المطربة المصرية، إيناس عز الدين، إلى التحقيق، بعد ادعائها الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأكدت النقابة أنه تم تحويل عز الدين للتحقيق، في ضوء البلبلة التي أثارتها مؤخرا بادعائها الإصابة بفيروس "كورونا".

من جانبه، قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن "النقابة ترفض أية تجاوزات من قبل أعضائها، وفي حالة حدوث ذلك لا بد من المحاسبة، باعتبارها عضو عامل بالنقابة"، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

وأضافت أن النقابة قررت تحويل إيناس عز الدين للتحقيق من جميع الأعضاء بموافقة النقيب الفنان هاني شاكر، لافتا إلى أنه سوف تجري التحقيقات خلال الفترة القادمة.

وكانت نقابة المهن الموسيقية في مصر، قالت اليوم الخميس، إنها بصدد اتخاذ إجراء قانوني ضد المطربة إيناس عز الدين، وذلك بعد إدعائها الإصابة بفيروس كورونا.

وصرح علاء عامر، محامي النقابة، أن إيناس عز الدين قد تواجه عقوبة تصل إلى شطب عضويتها من النقابة، بحسب تقارير مصرية محلية.

ونالت إيناس عز الدين شهرتها من المشاركة في برنامج المسابقات الغنائية "آراب أيدول".

#إيناس عز الدين #كورونا

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