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هجـوم كويتي غير مسبوق على "أيمن رضا".. ما القصة؟

الأحد 05 أبريل 2020 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
هجـوم كويتي غير مسبوق على "أيمن رضا".. ما القصة؟


وكالات / سما /

هاجم مغردون كويتيون الفنان أيمن رضا، بعد نشره صورة للفنانة الكويتية حياة الفهد، وشتمها عبر تطبيق انستغرام، وفقا لموقع "الوسيلة". 

وكانت الفهد قد ظهرت في لقاء تلفزيوني، وطالبت بعدم علاج "الوافدين" في الكويت.

واعتبرت الفهد أن الكويت بلد صغير، وطلبت من كل الدول أن تقوم بسحب رعاياها من الكويت.

كلام الفهد لاقى انتقادات عربية كثيرة، حيث قرر محام مصري رفع دعوى ضدها ومنعها من دخول مصر، بسبب موقفها من العمال العرب والمصريين في الكويت.

رضا نشر صورة للفهد، وعلق عليها بجملة "ذكروني ابزق عليها" ما فجر موجة من الهجوم عليه، وصلت إلى حد اتهامه بالفشل، ليضطر للمرة الأولى إلى حذف الصورة نهائياً.

المعلقون انهالوا على رضا بالشتائم، وراح بعضهم إلى القول إنها سيدة كبيرة، بغض النظر عن إساءتها التي خلت من أي إنسانية، وموقفها من الوافدين في الكويت.

#أيمن رضا #الكويت

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