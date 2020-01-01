خبيرة تنصح باتباع التغذية الصحيحة خلال الحجر الصحي

كشفت الدكتورة إينا بيتشوغينا خبيرة التغذية في وزارة الصحة بمقاطعة موسكو، عن النظام الصحي الصحيح الذي يجب اتباعه في ايام الحجر الصحي.

وتشير الخبيرة، في تعليمات نشرها موقع الوزارة الرسمي، إلى أن التغذية غير الصحيحة مثل تناول وجبات سريعة متعددة وانعدام النشاط البدني في ظروف العزلة الذاتية، يمكن أن تؤدي إلى ظهور مشكلات صحية.

ووفقا لها، من الضروري وضع نظام غذائي يومي، يسمح بتجنب نقص الفيتامينات والمواد المغذية. ومن أجل تعزيز مناعة الجسم يجب الإكثار من تناول الحمضيات.

وقال، "يفضل تناول كوب من الماء الدافئ على الريق مع الليمون، ومن أجل الحفاظ على التوازن المائي في الجسم طوال اليوم، يمكن مثلا شرب مغلي الثمار المجمدة أو الفواكه المجففة دون إضافة سكر، أو مغلي الزنجبيل مع العسل. كما يجب تجنب الإفراط بالكافيين".

وتضيف الخبيرة، يفضل تناول الحبوب الكاملة والبيض والمكسرات ولحم الدواجن إلى النظام الغذائي باعتبارها مصادر مهمة للبروتينات. كما يجب تناول منتجات الألبان مثل الزبادي وغيرها.

وتقول، كما يجب ألا ننسى النشاط البدني الذي يتضمن تمارين بدنية والرقص وألعاب حركية مع الأطفال والقيام بأعمال منزلية مختلفة تتطلب الحركة. وكل هذا ، "يساعد ليس فقط على تحسين الحالة البدنية، بل وأيضا على تحسن المزاج والحالة العاطفية".