  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

نيكون اليابانية تقدم دروسا مجانية في التصوير عبر الإنترنت

الأحد 05 أبريل 2020 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيكون اليابانية تقدم دروسا مجانية في التصوير عبر الإنترنت


وكالات / سما /

أعلنت شركة معدات التصوير والأجهزة البصرية اليابانية نيكون اعتزامها تقديم دورات دراسية مجانية في التصوير الفوتوغرافي عبر الإنترنت خلال نيسان/أبريل الحالي ، لتتيح الشركة منهجها الكامل فى حصص التصوير العشرة عبر الانترنت مجانا . وأشارت الشركة إلى أن مدة الحصة ستتراوح بين 15 دقيقة وساعة كاملة.

وذكرت نيكون على موقعها الإلكتروني إن رسالتها ستظل تمكين المبدعين ومساعدتهم في ظل الظروف غير الطبيعية التي يمر بها العالم حاليا، مضيفة "يمكننا عمل ذلك من خلال المحافظة على طموح المبدعين وتواصلهم وتنمية مواهبهم".

وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذه الدروس تعتبر مثالا آخرا على الخدمات المجانية التي تقدمها الشركات حاليا لجعل الحياة أسهل على مئات الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في ظل القيود على الحركة لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في مختلف أنحاء العالم.

من جانبه قال جاي فاناتيير نائب الرئيس التنفيذى لشركة نيكون "في هذه الأوقات العصيبة التي نمر بها معا، يصبح التصوير الفوتوغرافي حيويا لانه يتمتع بالقدرة على إثارة ألإلهام ويذكرنا بأهمية التواصل الإنساني ونحن نعيش في عزلة ونتباعد عن بعضنا البعض ... في نيكون مازلنا ملتزمين بتمكين الكتاب والقصاصين على كافة المستويات من ممارسة إبداعهم. والآن هناك الكثير من القصص التي يمكن أن تروى".

 
#نيكون #الإنترنت #التصوير

الأكثر قراءة اليوم

رام الله: إضافة 10 آلاف أسرة من غزة لشيكات الشؤون الاجتماعية

علماء يكتشفون عقاراً يدمر فيروس كورونا خلال 48 ساعة

بعد تلميح جديد للصحة العالمية بشأن مواجهة كورونا.. حرب الكمامات تستعر!!

غزة: عائلة "الثلاثيني" تعلن وفاة نجلها بفايروس كورونا في تركيا

على خلفية تصريحات السنوار.. النرويج تدعو إلى زيادة المساعدات لقطاع غزة

شاهد الفيديو : إغتيال قيادي بحزب الله في جنوب لبنان

السفير العمادي يعلن توزيع طرود غذائية لمئات الأسر المتعففة بغزة

الأخبار الرئيسية

ملحم

شاهد: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في "الضفة" ما يرفع عدد الاصابات الى 226

بعد تصريحات السنوار ..صحيفة : اتصالات مصرية بحماس والاحتلال لمنع اندلاع مواجهة

خطة "طوارئ سرية" اسرائيلية لإغلاق بيت حنينا وبيت صفافا بحجة تفشي كورونا

k

صراع خفي في إسرائيل بين الجيش والصحة بسبب فيروس كورونا.. "نحن في حرب"

قناة عبرية تكشف: غانتس لا يمانع الضم وفرض السيادة على المناطق الفلسطينية ولكن!