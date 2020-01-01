نيكون اليابانية تقدم دروسا مجانية في التصوير عبر الإنترنت

أعلنت شركة معدات التصوير والأجهزة البصرية اليابانية نيكون اعتزامها تقديم دورات دراسية مجانية في التصوير الفوتوغرافي عبر الإنترنت خلال نيسان/أبريل الحالي ، لتتيح الشركة منهجها الكامل فى حصص التصوير العشرة عبر الانترنت مجانا . وأشارت الشركة إلى أن مدة الحصة ستتراوح بين 15 دقيقة وساعة كاملة.

وذكرت نيكون على موقعها الإلكتروني إن رسالتها ستظل تمكين المبدعين ومساعدتهم في ظل الظروف غير الطبيعية التي يمر بها العالم حاليا، مضيفة "يمكننا عمل ذلك من خلال المحافظة على طموح المبدعين وتواصلهم وتنمية مواهبهم".

وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذه الدروس تعتبر مثالا آخرا على الخدمات المجانية التي تقدمها الشركات حاليا لجعل الحياة أسهل على مئات الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في ظل القيود على الحركة لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في مختلف أنحاء العالم.

من جانبه قال جاي فاناتيير نائب الرئيس التنفيذى لشركة نيكون "في هذه الأوقات العصيبة التي نمر بها معا، يصبح التصوير الفوتوغرافي حيويا لانه يتمتع بالقدرة على إثارة ألإلهام ويذكرنا بأهمية التواصل الإنساني ونحن نعيش في عزلة ونتباعد عن بعضنا البعض ... في نيكون مازلنا ملتزمين بتمكين الكتاب والقصاصين على كافة المستويات من ممارسة إبداعهم. والآن هناك الكثير من القصص التي يمكن أن تروى".