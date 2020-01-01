  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"غوغل" تحارب كورونا وتكشف مستوى الالتزام بإجراءات الحجر

الأحد 05 أبريل 2020 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غوغل" تحارب كورونا وتكشف مستوى الالتزام بإجراءات الحجر


وكالات / سما /

أطلقت شركة "غوغل" موقعا يهدف إلى الكشف عن مدى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في أكثر من 100 دولة حول العالم.

ويستخدم الموقع الإلكتروني COVID-19 Community Mobility Reports بيانات المواقع ذات الهوية المجهولة التي جمعت من مستخدمي منتجات غوغل وخدماتها.

ويعرض الموقع اتجاهات البيانات السكانية من ست فئات هي: البيع بالتجزئة والترفيه، والبقالة والصيدلة، والحدائق، ومحطات النقل العام، وأماكن العمل، والمساكن.

ووفق ما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية، فإن البيانات ستتابع التغيرات على مدار أسابيع، وتبيّن التحركات بحسب الزمان والمكان.

وبحسب غوغل فإن البيانات ستجمع بشكل جماعي وليس فرديا، ولن تعرض أعدادا مطلقة للأشخاص الذين يظهرون في المتنزهات، أو متاجر البقالة، إذ أن الفكرة تتمثل في تحديد النسب المئوية، التي تسلط الضوء على الزيادات المحتملة في الحضور.

فمثلا رصدت أرقام أن سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية شهدت انخفاضا بنسبة 72 بالمئة في قطاع البيع بالتجزئة والترفيه، وتراجعا بنسبة 55 بالمئة في عدد زوار المتنزهات، وزيادة بنسبة 21 بالمئة في عدد ملتزمي مساكنهم خلال المدة الواقعة بين 16 فبراير و29 مارس الماضيين.

وستكون هذه البيانات مصدرا مفيدا لتنبيه أقسام الصحة العامة إلى النقاط الساخنة المحتملة للفيروس خاصة إن جمعت مع أشكال أخرى من البيانات على المستوى المحلي، ومستوى الولاية أو الدولة.

وستساعد المعلومات مسؤولي الصحة العامة في تحديد الأماكن التي يجب فيها زيادة التنبيهات المتعلقة بضرورة تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي.

ولتفادي احتمال توجيه اتهامات بانتهاكها لخصوصية المستخدمين، فقد أكدت غوغل أنها تستخدم معلومات مجمعة ومجهولة المصدر من "سجل المواقع" بخرائط غوغل.

#غوغل #الحجر الصحي #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

رام الله: إضافة 10 آلاف أسرة من غزة لشيكات الشؤون الاجتماعية

علماء يكتشفون عقاراً يدمر فيروس كورونا خلال 48 ساعة

بعد تلميح جديد للصحة العالمية بشأن مواجهة كورونا.. حرب الكمامات تستعر!!

غزة: عائلة "الثلاثيني" تعلن وفاة نجلها بفايروس كورونا في تركيا

على خلفية تصريحات السنوار.. النرويج تدعو إلى زيادة المساعدات لقطاع غزة

شاهد الفيديو : إغتيال قيادي بحزب الله في جنوب لبنان

السفير العمادي يعلن توزيع طرود غذائية لمئات الأسر المتعففة بغزة

الأخبار الرئيسية

ملحم

شاهد: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في "الضفة" ما يرفع عدد الاصابات الى 226

بعد تصريحات السنوار ..صحيفة : اتصالات مصرية بحماس والاحتلال لمنع اندلاع مواجهة

خطة "طوارئ سرية" اسرائيلية لإغلاق بيت حنينا وبيت صفافا بحجة تفشي كورونا

k

صراع خفي في إسرائيل بين الجيش والصحة بسبب فيروس كورونا.. "نحن في حرب"

قناة عبرية تكشف: غانتس لا يمانع الضم وفرض السيادة على المناطق الفلسطينية ولكن!