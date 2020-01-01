  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال ومستوطنوه يمنعون المزارعين من الوصول لأراضيهم في تقوع

الأحد 05 أبريل 2020 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنون، اليوم الاحد، مزارعين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، من الوصول الى أراضيهم .

وقال مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح ، إن قوات كبيرة من جنود الاحتلال ومجموعة من المستوطنين، اعترضوا طريق عدد من المزارعين في تقوع ومنعوهم من الوصول الى أراضيهم في منطقة "قنان صفير" من اجل تحضيرها للموسم الزراعي الجديد .

يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا الأسابيع الماضية من انتهاكاتهم في محافظة بيت لحم، من خلال ملاحقة المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وتقطيع مئات اشجار الزيتون والكرمة.

 
#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

رام الله: إضافة 10 آلاف أسرة من غزة لشيكات الشؤون الاجتماعية

علماء يكتشفون عقاراً يدمر فيروس كورونا خلال 48 ساعة

بعد تلميح جديد للصحة العالمية بشأن مواجهة كورونا.. حرب الكمامات تستعر!!

غزة: عائلة "الثلاثيني" تعلن وفاة نجلها بفايروس كورونا في تركيا

على خلفية تصريحات السنوار.. النرويج تدعو إلى زيادة المساعدات لقطاع غزة

السفير العمادي يعلن توزيع طرود غذائية لمئات الأسر المتعففة بغزة

النخالة يهاتف الرئيس عباس لبحث تطورات القضية الفلسطينية ويتلقى اتصالا من هنية

الأخبار الرئيسية

ملحم

شاهد: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في "الضفة" ما يرفع عدد الاصابات الى 226

بعد تصريحات السنوار ..صحيفة : اتصالات مصرية بحماس والاحتلال لمنع اندلاع مواجهة

خطة "طوارئ سرية" اسرائيلية لإغلاق بيت حنينا وبيت صفافا بحجة تفشي كورونا

k

صراع خفي في إسرائيل بين الجيش والصحة بسبب فيروس كورونا.. "نحن في حرب"

قناة عبرية تكشف: غانتس لا يمانع الضم وفرض السيادة على المناطق الفلسطينية ولكن!