الاحتلال ومستوطنوه يمنعون المزارعين من الوصول لأراضيهم في تقوع

بيت لحم / سما /

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنون، اليوم الاحد، مزارعين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، من الوصول الى أراضيهم .

وقال مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح ، إن قوات كبيرة من جنود الاحتلال ومجموعة من المستوطنين، اعترضوا طريق عدد من المزارعين في تقوع ومنعوهم من الوصول الى أراضيهم في منطقة "قنان صفير" من اجل تحضيرها للموسم الزراعي الجديد .

يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا الأسابيع الماضية من انتهاكاتهم في محافظة بيت لحم، من خلال ملاحقة المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وتقطيع مئات اشجار الزيتون والكرمة.