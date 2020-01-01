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شؤون الأسرى تطالب بحماية الأطفال من انتشار كورونا في يوم الطفل الفلسطيني

الأحد 05 أبريل 2020 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

طالبت اللجنة المكلفة بإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الأحد الخامس من إبريل/ نيسان، يوم الطفل الفلسطيني المؤسسات الحقوقية والدولية والمؤسسات التى تعنى بحقوق الطفل بالضغط على الاحتلال للافراج عن الأطفال الفلسطينيين من السجون الاسرائيلية في ظل التخوفات على حياتهم  من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) في السجون .

وشدد  وكيل مساعد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين للإدارات العامة المساندة ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية الأستاذ بسام المجدلاوى على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 180 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ، ويعانى القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن ، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال .

#هيئة شؤون الأسرى #يوم الطفل

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