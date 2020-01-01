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17 دولة في العالم لم يصلها الفيروس بينها دولة عربية

الأحد 05 أبريل 2020 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
17 دولة في العالم لم يصلها الفيروس بينها دولة عربية


وكالات -

في الوقت الذي لا تزال فيه جائحة كورونا تجتاح العالم بأكمله مخلفة ضحايا في 181 منطقة ومدينة في العالم، إلا أنه ما يزال هنالك 17 دولة خالية تماما من هذا الفيروس المميت.

وبحسب جامعة هوبكنز الأمريكية للأبحاث، لم تسجل نحو 17 دولة أي ظهور حالات لفيروس كورونا فيها منذ بدء انتشاره في العالم قبل ثلاثة أشهر.

وهذه الدول هي: 4 دول آسيوية، و3 إفريقية، إضافة إلى 10 دول في أوقيانوسيا، وهي منطقة تتمركز في جزر المحيط الهادئ الإستوائية، بحسب تقرير أوردته مجلة نيوزويك الأمريكية مؤخرا. 

وتضم قائمة الدول الأسيوية الخالية من كورونا، اليمن (الدولة العربية الوحيدة) وكوريا الشمالية، وطاجيكستان، وتركمنستان.

أما الدول الإفريقية فهي مملكة ليسوتو، وجزر القمر، وساو تومي وبرينسيب.

فيما ضمت قائمة دول أوقيانوسيا كل من "جزر سولومون، وجمهورية ناوورو، وجمهورية فانواتو، ودولة ساموا، وجمهورية كيريباتي، وولايات مايكرونزيا المتحدة، ومملكة تونغا، وجمهورية جزر مارشال، وجمهورية بالاو، ودولة توفالو". 

وأرجعت "نيوزويك" عدم وصول الفيروس  إلى كوريا الشمالية، وهي الواقعة على حدود الصين وكوريا الجنوبية، إلى كونها من أوائل الدول في العالم التي بدأت في إغلاق حدودها ووضع تدابير أخرى مكثفة لمكافحة الأوبئة لمنع انتشار الفيروس المستجد.

كما أن الدول التي لم يصلها الفيروس، أغلبها جزر صغيرة وزوارها في الواقع قليلون. فبُعد مواقع هذه الدول (التي هي أصلا جزر في المحيط) يجعلها معزولة ذاتيا من الأساس، عند تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي عليها.

أما في الدول المتضررة بالفيروس، فبحسب آخر الاحصائيات لجامعة هوبكنز، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في العالم 1203485 ، والوفيات 64784 ، والمتعافين 247001.

كما أوردت الإحصاءات قائمة الدول من حيث عدد الاصابات بالفيروس:

الولايات المتحدة 312237

إسبانيا 126168

إيطاليا 124632

ألمانيا 96092

فرنسا 90853

الصين 82574

إيران 55743

قائمة الدول الأقل إصابة بالفيروس

تيمور الشرقية 1

بابو غينيا الجديدة 1    

بوروندي 3

سيراليون 4

#اليمن #كورونا #المحيط العادي #افريقيا

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