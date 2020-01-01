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الصين ترسل 28 شحنة من المساعدات الطبية إلى إيران

الأحد 05 أبريل 2020 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين ترسل 28 شحنة من المساعدات الطبية إلى إيران


طهران /وكالات /

أعلن السفير الإيراني في بكين محمد كشاورز زاده أن الصين أرسلت خلال الأيام الماضية 28 شحنة من المساعدات الطبية إل?? إ??ران لمواجهة فيروس كورونا.

وكتب كشاورز زادة على موقع تويتر، اليوم الأحد، :"في ظل الجهود الدؤوبة للزملاء في السفارة الإيرانية فقد تم ليلة أمس السبت إرسال شحنتين من المساعدات الطبية من قبل الحكومة والشعب الصيني لمواجهة فيروس كورونا في إيران".

وأضاف كشاورز زادة أنه تم حتى الآن إرسال 28 شحنة من المساعدات الطبية والصحية والدوائية المقدمة من الحكومة والشعب الصيني من مدن بكين وشنغهاي وغوانجو إلى إيران لمكافحة فيروس كورونا. ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن السفير الإيراني فقد شملت المساعدات الطبية أكثر من عشرة ملايين كمامة طبية و 500 ألف عدة طبية تشخيصية و 300 ألف قطعة ملابس خاصة بالأطباء والممرضين ومليونين و 200 ألف من الكفوف و 500 غرفة جاهزة للمستشفيات وكذلك كميات كبيرة من الادوية والمعدات الطبية الأخرى.

ووفقا لأحدث البيانات، فقد سجلت إيران 3452 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا، إلى جانب نحو 56 ألف حالة إصابة. (

#الصين #ايران #كورونا

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