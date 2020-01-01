كشافة شعلة القدس تواصل عملها في مواجهة جائحة الكورونا

القدس المحتلة / سما /

ضمن مبدأ المساندة والدعم، ولان الكشاف يخدم وطنه ويساعد الآخرين ، قامت مجموعة كشافة شعلة القدس قادة وإفراد ومتطوعين برش المواد المعقمة ، وتعقيم العديد من الأدوات والأماكن في عدة شوارع بمنطقة سمير اميس .

وقد بدأت العملية منذ ساعات الصباح الباكر ، بالإحياء والشوارع والأزقة ، ثم العمارات والمصاعد الكهربائية ،ومن ثم الادراج السكنية . وفي ساعات ما بعد الظهر قام الافراد بتجهيز وتوزيع طرود غذائية على البيوت المستورة ، في ظل الحالة التي يعيشها الوطن .

وقد لاقت هذه الخطوة استحسانا من قبل سكان البلدة ،وأشادوا بالجهود التي تبذلها المجموعة، طيلة فترة الجائحة .

كما شكرت قيادة المجموعة كافة العناصر الذين عملوا بجد وتعب الى جانب المتطوعين، إضافة الى الداعمين كلاً باسمه ولقبه على ما يقدمونه .