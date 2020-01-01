أكاديمية القدس الدولية للتايكواندو تصنف أربعة مدربين دوليين

رام الله / سما /

ضمن خطة رئيس أكاديمية القدس الدولية للتايكواندو محمد صلاح أبو رميلة في تطوير مدربي وحكام ولاعبي الأكاديمية ورفع مستواهم الفني وزيادة الخبرة في إدارة البطولات الدولية، شاركت الأكاديمية في دورة المدرب الدولي والتي أقامها الإتحاد الدولي للتايكواندو في مدينة رام الله في شباط الماضي وذلك بالتنسيق مع الإتحاد الفلسطيني للتايكواندو واللجنة الأولمبية الفلسطينية، وتألف وفد الأكاديميه المشارك في الدوره من كل من محمد أبو رميلة والمدربين علام دميري وإبراهيم أبو رميلة وأحمد حسين .

وفي نهاية الدورة أقيم إمتحان لكافة المدربين المشاركين بالدوره وإجتاز مدربين الأكاديمية الإمتحان بنجاح وتم حصولهم على شهادات المدربين الدوليين والمصنفة من الإتحاد الدولي للتايكواندو .