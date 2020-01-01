  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

أكاديمية القدس الدولية للتايكواندو تصنف أربعة مدربين دوليين

الأحد 05 أبريل 2020 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكاديمية القدس الدولية للتايكواندو تصنف أربعة مدربين دوليين


رام الله / سما /

ضمن خطة رئيس أكاديمية القدس الدولية للتايكواندو محمد صلاح أبو رميلة في تطوير مدربي وحكام ولاعبي الأكاديمية ورفع مستواهم الفني وزيادة الخبرة في إدارة البطولات الدولية، شاركت الأكاديمية في دورة المدرب الدولي والتي أقامها الإتحاد الدولي للتايكواندو في مدينة رام الله في شباط الماضي وذلك بالتنسيق مع الإتحاد الفلسطيني للتايكواندو واللجنة الأولمبية الفلسطينية، وتألف وفد الأكاديميه المشارك في الدوره من كل من محمد أبو رميلة والمدربين علام دميري وإبراهيم أبو رميلة وأحمد حسين .

وفي نهاية الدورة أقيم إمتحان لكافة المدربين المشاركين بالدوره وإجتاز مدربين الأكاديمية الإمتحان بنجاح وتم حصولهم على شهادات المدربين الدوليين والمصنفة من الإتحاد الدولي للتايكواندو .

#أكاديمية القدس #التايكواندو

الأكثر قراءة اليوم

رام الله: إضافة 10 آلاف أسرة من غزة لشيكات الشؤون الاجتماعية

علماء يكتشفون عقاراً يدمر فيروس كورونا خلال 48 ساعة

بعد تلميح جديد للصحة العالمية بشأن مواجهة كورونا.. حرب الكمامات تستعر!!

غزة: عائلة "الثلاثيني" تعلن وفاة نجلها بفايروس كورونا في تركيا

على خلفية تصريحات السنوار.. النرويج تدعو إلى زيادة المساعدات لقطاع غزة

السفير العمادي يعلن توزيع طرود غذائية لمئات الأسر المتعففة بغزة

النخالة يهاتف الرئيس عباس لبحث تطورات القضية الفلسطينية ويتلقى اتصالا من هنية

الأخبار الرئيسية

ملحم

شاهد| تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في "الضفة" ما يرفع عدد الاصابات الى 226

بعد تصريحات السنوار ..صحيفة : اتصالات مصرية بحماس والاحتلال لمنع اندلاع مواجهة

خطة "طوارئ سرية" اسرائيلية لإغلاق بيت حنينا وبيت صفافا بحجة تفشي كورونا

k

صراع خفي في إسرائيل بين الجيش والصحة بسبب فيروس كورونا.. "نحن في حرب"

قناة عبرية تكشف: غانتس لا يمانع الضم وفرض السيادة على المناطق الفلسطينية ولكن!