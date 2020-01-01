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لاعبان جديدان ينضمان لصفوف "الحوانين"

الأحد 05 أبريل 2020 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعبان جديدان ينضمان لصفوف "الحوانين"


غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية, عن تعاقد بيت حانون الأهلي مع لاعبين جديدين في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل.

وأكدت التقارير, أن "الحوانين" تعاقد مع الثنائي محمد السطري وأمين الحلو مدة موسم واحد, من صفوف التفاح والقادسية تواليا.

وسبق للفريق أن تعاقد مع الثنائي غسان أبو عودة, وأحمد عليان, بهدف المنافسة على خطف إحدى بطاقتي الصعود للممتازة الموسم المقبل.

يشار إلى أن "الحوانين" حلّ ثالثا في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم برصيد 38 نقطة, بفارق نقطة خلف الجلاء "الوصيف", ونقطتين خلف التفاح "البطل".

#الحوانين #بيت حانون الأهلي

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