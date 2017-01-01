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وكيل أشرف حكيمي يصدم جماهير ريال مدريد

الأحد 05 أبريل 2020 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل أشرف حكيمي يصدم جماهير ريال مدريد


وكالات / سما /

تحدث أليخاندرو كامانو، وكيل المغربي الشاب أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لريال مدريد والمُعار إلى بوروسيا دورتموند، عن عملية تجديد لاعبه مع النادي الملكي.

وقضى النجم المغربي البالغ من العمر 21 عاماً، أخر موسمين مُعاراً من ريال مدريد إلى بوروسيا دورتموند، وقدم مستوى أكثر من رائع في الملاعب الألمانية، لفت أنظار عمالقة أوروبا من بينهم فريقه الأصلي الذي يريد عودته، ويوفنتوس وتشيلسي وباريس سان جيرمان.

وزعمت صحيفة “ماركا” أن ريال مدريد اتفق مع حكيمي على توقيع عقد جديد مع النادي حتى صيف 2023، قبل أن يرد وكيله على هذا الأمر.

وقال أليخاندرو كامانو في تصريحات نقلها موقع “فوتبول-إيطاليا”: “لا يزال العقد مع ريال مدريد، هو الذي تفاوضنا عليه في 2017 ومستمر حتى 2022”.

وأضاف وكيل أشرف حكيمي: “يجب أن ننتظر ونرى بعد نهاية أزمة فيروس كورونا سنجلس مع ريال مدريد وبوروسيا دورتموند لمناقشة الأمر”.

#بوروسيا دورتموند #ريال مدريد

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