مارادونا يُهاجم الأندية خلال جائحة كورونا

وكالات / سما /

شنّ دييجو مارادونا، أسطورة منتخب الأرجنتين، هجوماً عنيفاً على معظم إدارات الأندية العالمية، بسبب الطريقة التي تتعامل فيها مع لاعبيها، خلال أزمة فيروس كورونا.

وأشار نجم نابولي السابق، إلى أن إدارات الأندية العالمية باتت تستخدم جائحة كورونا، كذريعة من أجل عدم دفع المستحقات المالية للاعبين، مؤكداً أن تلك الأندية تتعامل مع أعضاء فريقها كأنهم عبيد.

وقال النجم الأرجنتيني السابق في تصريحات نقلتها محطة (مونتي كارلو) الفرنسية: “نعلم أن بعض نجوم كرة القدم بإمكانهم العيش دون رواتبهم طيلة فترة. ولكن هناك من لا يستطيع، وهؤلاء، يجب على الأندية دفع رواتبهم”.

وتابع في نفس السياق: “يجب إيجاد حل، بمساعدة الجميع. هناك حثالة يريدون استغلال هذه اللحظة لعدم الدفع. إنهم يعاملون اللاعبين كعبيد منذ سنوات، ويبدو أن بعض الإدارات تحتاج للحجج من أجل عدم الدفع”.

وأضاف: “توجد حالياً بعض الأندية التي ترغب من الاستفادة الآن بهذا الوقت، لدينا انطباع بأنه لطالما كانت هناك جائحة في هذه الأندية. لا يجب البحث عن أعذار لأن اللاعبين يحتاجون إلى راتب من أجل أن يأكلوا”.

وفي سياق متصل، قال نادي خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني، إن مارادونا عرض تخفيض راتبه، خلال أزمة وباء كورونا، لمساعدة الفريق الذي يصارع الهبوط.