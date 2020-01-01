  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مارادونا يُهاجم الأندية خلال جائحة كورونا

الأحد 05 أبريل 2020 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مارادونا يُهاجم الأندية خلال جائحة كورونا


وكالات / سما /

شنّ دييجو مارادونا، أسطورة منتخب الأرجنتين، هجوماً عنيفاً على معظم إدارات الأندية العالمية، بسبب الطريقة التي تتعامل فيها مع لاعبيها، خلال أزمة فيروس كورونا.

وأشار نجم نابولي السابق، إلى أن إدارات الأندية العالمية باتت تستخدم جائحة كورونا، كذريعة من أجل عدم دفع المستحقات المالية للاعبين، مؤكداً أن تلك الأندية تتعامل مع أعضاء فريقها كأنهم عبيد.

وقال النجم الأرجنتيني السابق في تصريحات نقلتها محطة (مونتي كارلو) الفرنسية: “نعلم أن بعض نجوم كرة القدم بإمكانهم العيش دون رواتبهم طيلة فترة. ولكن هناك من لا يستطيع، وهؤلاء، يجب على الأندية دفع رواتبهم”.

وتابع في نفس السياق: “يجب إيجاد حل، بمساعدة الجميع. هناك حثالة يريدون استغلال هذه اللحظة لعدم الدفع. إنهم يعاملون اللاعبين كعبيد منذ سنوات، ويبدو أن بعض الإدارات تحتاج للحجج من أجل عدم الدفع”.

وأضاف: “توجد حالياً بعض الأندية التي ترغب من الاستفادة الآن بهذا الوقت، لدينا انطباع بأنه لطالما كانت هناك جائحة في هذه الأندية. لا يجب البحث عن أعذار لأن اللاعبين يحتاجون إلى راتب من أجل أن يأكلوا”.

وفي سياق متصل، قال نادي خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني، إن مارادونا عرض تخفيض راتبه، خلال أزمة وباء كورونا، لمساعدة الفريق الذي يصارع الهبوط.

#مارادونا

الأكثر قراءة اليوم

رام الله: إضافة 10 آلاف أسرة من غزة لشيكات الشؤون الاجتماعية

علماء يكتشفون عقاراً يدمر فيروس كورونا خلال 48 ساعة

بعد تلميح جديد للصحة العالمية بشأن مواجهة كورونا.. حرب الكمامات تستعر!!

غزة: عائلة "الثلاثيني" تعلن وفاة نجلها بفايروس كورونا في تركيا

على خلفية تصريحات السنوار.. النرويج تدعو إلى زيادة المساعدات لقطاع غزة

النخالة يهاتف الرئيس عباس لبحث تطورات القضية الفلسطينية ويتلقى اتصالا من هنية

الصحة بغزة: مقوماتنا الصحية المتاحة محدودة للغاية.. ومواد فحص كورونا شحيحة وسنفقد قدرتنا خلال ايام

الأخبار الرئيسية

ملحم

شاهد| تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في "الضفة" ما يرفع عدد الاصابات الى 226 في فلسطين

بعد تصريحات السنوار ..صحيفة : اتصالات مصرية بحماس والاحتلال لمنع اندلاع مواجهة

خطة "طوارئ سرية" اسرائيلية لإغلاق بيت حنينا وبيت صفافا بحجة تفشي كورونا

k

صراع خفي في إسرائيل بين الجيش والصحة بسبب فيروس كورونا.. "نحن في حرب"

قناة عبرية تكشف: غانتس لا يمانع الضم وفرض السيادة على المناطق الفلسطينية ولكن!