  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ليفربول يمنح موظفيه عطلة مدفوعة الأجر

الأحد 05 أبريل 2020 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يمنح موظفيه عطلة مدفوعة الأجر


وكالات / سما /

منح نادي ليفربول الإنجليزي بعض الموظفين من غير اللاعبين عطلة مدفوعة الأجر، وذلك تزامنا مع تعليق المنافسة لمدة أربعة أسابيع تقريبًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

جاء الإعلان في الوقت الذي يجري فيه الدوري الإنجليزي الممتاز محادثات، السبت، مع الأندية لمناقشة تخفيضات محتملة في الأجور بنسبة 30٪ للاعبين خلال فترة التعليق.

وبموجب خطة الاحتفاظ بالوظائف في بريطانيا التي تم إعلانها الشهر الماضي مع تطبيق الإغلاق الوطني بسبب فيروس كورونا، يمكن للموظفين الذين يحصلون على عطلة الحصول على 80 بالمئة من رواتبهم من الحكومة، بحد أقصى 2500 جنيه إسترليني (3000 دولار) في الشهر.

وقال ليفربول: "جميع موظفي النادي الذين مُنحوا عطلة وفقا لتعليق النشاط الكروي، سيحصلون على 100بالمئة من رواتبهم، تأكيدا على عدم تعرض أي من الموظفين إلى الانتقاص في الرواتب".

كان هناك انتقاد بأن أندية الدوري الممتاز، ومن بينها توتنهام ونيوكاسل، استخدمت خطة الحكومة بينما لا تزال تدفع رواتب كبيرة للاعبيها.

وقال ليفربول، الذي يتصدر الدوري الممتاز بفارق 25 نقطة مع تبقي تسع مباريات، إن هناك "التزاما جماعيا على المستويات العليا للنادي - داخل وخارج الملعب - حيث يعمل الجميع من أجل حل يضمن الوظائف".

وأضاف "هناك تفاعل نشط مستمر حول موضوع خصم الرواتب خلال الفترة التي لا يتم لعب مباريات فيها حسب الجدول الزمني. هذه المناقشات معقدة ونتيجة لذلك فإن العملية مستمرة ".

#ليفربول

الأكثر قراءة اليوم

رام الله: إضافة 10 آلاف أسرة من غزة لشيكات الشؤون الاجتماعية

علماء يكتشفون عقاراً يدمر فيروس كورونا خلال 48 ساعة

بعد تلميح جديد للصحة العالمية بشأن مواجهة كورونا.. حرب الكمامات تستعر!!

غزة: عائلة "الثلاثيني" تعلن وفاة نجلها بفايروس كورونا في تركيا

على خلفية تصريحات السنوار.. النرويج تدعو إلى زيادة المساعدات لقطاع غزة

النخالة يهاتف الرئيس عباس لبحث تطورات القضية الفلسطينية ويتلقى اتصالا من هنية

الصحة بغزة: مقوماتنا الصحية المتاحة محدودة للغاية.. ومواد فحص كورونا شحيحة وسنفقد قدرتنا خلال ايام

الأخبار الرئيسية

ملحم

شاهد| تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في "الضفة" ما يرفع عدد الاصابات الى 226 في فلسطين

بعد تصريحات السنوار ..صحيفة : اتصالات مصرية بحماس والاحتلال لمنع اندلاع مواجهة

خطة "طوارئ سرية" اسرائيلية لإغلاق بيت حنينا وبيت صفافا بحجة تفشي كورونا

k

صراع خفي في إسرائيل بين الجيش والصحة بسبب فيروس كورونا.. "نحن في حرب"

قناة عبرية تكشف: غانتس لا يمانع الضم وفرض السيادة على المناطق الفلسطينية ولكن!