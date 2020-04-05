شاهد الفيديو : إغتيال قيادي بحزب الله في جنوب لبنان

وكالات

اغتال مجهولون فجر اليوم الأحد، أحد قادة حزب الله في جنوب لبنان، بحسب ما أوردته وكالة "فارس" للأنباء الإيرانية.

وذكرت الوكالة الإيرانية أنه "قبل ساعات اغتيل محمد علي يونس أحد قادة حزب الله في جنوب لبنان من قبل مجهولين"، مضيفة أنه "ليس هناك معلومات إضافية حول كيفية استشهاده، إلا أنه وفقا لمصادر غير رسمية، فقد كان مسؤولا في حزب الله عن ملاحقة العملاء والجواسيس".

ونعى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي القيادي بحزب الله، فيما رجح آخرون أن يكون خلف عملية الاغتيال طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وكالة أنباء فارس نيوز: اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني بجنوب #لبنان محمد علي يونس من قبل مجهولين وكان احد المقربين من قاسم سليماني

وحسب الوكالة فإن محمد يونس "كان مسؤولا عن ملاحقة العملاء والجواسيس" pic.twitter.com/297DXeAiiW — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) April 5, 2020

في حين، لم يعلق حزب الله اللبناني على عملية الاغتيال بشكل رسمي.