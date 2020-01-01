فيديو.. رونالدو وجوروجينا في أيام كورونا.. فيديو الـ38 مليون مشاهدة

وكالات / سما /

في وقت تتحدث التقارير عن اقتراب ثروة كريستيانو رونالدو من بلوغ رقم المليار دولار، جذب خطف نجم يوفنتوس الإيطالي الأنظار بسبب فيديو شخصي جدا يصور حياته في "زمن كورونا".

وتحدثت وسائل إعلام عدة، مثل صحيفة "آس" الإسبانية، أن رونالدو سيصبح في غضون الأشهر القليلة المقبلة أول لاعب كرة قدم في التاريخ تصل إيراداته إلى مليار دولار.

ونقلت "آس" عن مجلة "فوربس" الأميركية أن رونالدو سيصل إلى هذا الرقم بفضل زيادة راتبه السنوي خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الأموال التي يحصل عليها من الدعاية لرعاة ناديه الحالي يوفنتوس، فضلا عن عقود الدعاية الخاصة به التي يقوم بها لحساب علامات تجارية مختلفة.

إلا أن رونالدو الذي يخضع لحجر منزلي شأنه شأن أغلب لاعبي العالم، خطف الأنظار، السبت، بسبب من نوع آخر، غير مادي، يتمثل في فيديو قصير يجمعه مع صديقته جورجينا رودريغيز.

ويظهر الفيديو رونالدو، 35 عاما، مستسلما ليدي صديقته الحسناء التي انهمكت في قص شعره بواسطة ماكينة كهربائية من تلك التي تتوافر بمحلات تصفيف الشعر.

وظهر النجم البرتغالي مبتسما في الفيديو حيث راح ينظر إلى الكاميرا، ثم أشار بالإبهام في علامة على الرضا، حيث بدا أنه لا يعاني من آثار الحظر المنزلي برفقة جورجينا وأولاده.

وحاز الفيديو الذي لم يتعد طوله ثوان معدودة على نحو 38 مليون مشاهدة خلال 10 ساعات على موقع "إنستغرام".

يشار إلى أن الدوري الإيطالي، والغالبية العظمى من دوريات العالم، قد توقفت منذ مارس الماضي بعدما تفشى فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من 60 ألف شخص في العالم، غالبيتهم في أوروبا.

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