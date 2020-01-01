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تدهور حالة فلسطيني من الداخل مصاب بكورونا

الأحد 05 أبريل 2020 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تدهور حالة فلسطيني من الداخل مصاب بكورونا


القدس المحتلة / سما /

أعلن مستشفى "زيف" في صفد بالداخل الفلسطيني المحتل، عن تدهور الحالة الصحية لمسن فلسطيني من بلدة البعنة، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم الخميس الماضي.

وجرى نقل المصاب إلى قسم العلاج بمرضى كورونا، وهو موصول بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وكان المصاب أحيل الخميس إلى المستشفى وهو يعاني من أعراض إصابته بالفيروس، وهناك أعلن الطاقم الطبي إصابته بكورونا ووصفت حالته بالمتوسطة آنذاك.

وأكد أحد أقرباء المسن في حديث لـ"عرب 48"، أن "هناك تأكيدا من المستشفى حول تدهور حالته الصحية، لكن في الوقت ذاته لا زال هنالك نقص في التفاصيل الواردة عن المستشفى حول سبب تدهور حالته الصحية".

وأشار إلى أنه "كما يبدو لنا بأن تدهور حالته الصحية ناتج عن التهاب حاد في الرئتين، وهذا ما كان يعاني منه قبل تشخيص إصابته بفيروس كورونا".

يشار إلى أنه منذ الإعلان عن إصابة المسن بفيروس كورونا، دخل عديد أفراد عائلته وكل من تواصل معه إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

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