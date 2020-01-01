سان جيرمان يُقدم خدمة كبيرة لبرشلونة

وكالات / سما /

يستعد باريس سان جيرمان لاتخاذ قرار مهم في الانتقالات الصيفية القادمة، وهو ما سيصب في مصلحة نادي برشلونة الساعي لتعزيز صفوفه بمهاجم من العيار الثقيل.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز في الصيف القادم، ولكن إنتر ميلان لا يريد التخلي عن خدمات المهاجم الأرجنتيني، إلا مقابل الشرط الجزائي والذي سيصل إلى 111 مليون يورو في الفترة الممتدة من 1 إلى 15 يوليو.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان غاضب من ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان المعار حالياً إلى النادي الفرنسي بسبب ذهابه إلى حفلة عيد ميلاد واندا نارا في فبراير الماضي بعد خسارة الفريق أمام بوروسيا دورتموند بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا.

وبناءً عليه، قرر باريس سان جيرمان انسحابه من صفقة تحويل إعارة إيكاردي إلى شراء نهائي مقابل 70 مليون يورو، ولذلك فإن اللاعب الأرجنتيني سيعود إلى إنتر ميلان.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن عودة إيكاردي إلى إنتر ميلان سوف تسهل عملية خروج لاوتارو مارتينيز، حيث سيمتلك النادي الإيطالي عدة لاعبين في خط المقدمة، ومن بينهم لوكاكو، وفاكوندو كوليديو وصامويل لونجو.

ويراقب برشلونة الوضع، ويأمل في أن يوافق إنتر ميلان على صفقة تبادلية ينتقل بموجبها لاوتارو إلى الكامب نو، مقابل رحيل أرتورو فيدال ولاعب آخر إلى جوسيبي ميادزا.