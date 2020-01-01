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الصين تفجر مفاجأة بإعلانها تعافي 94% من المصابين بفيروس كورونا

الأحد 05 أبريل 2020 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تفجر مفاجأة بإعلانها تعافي 94% من المصابين بفيروس كورونا


وكالات

فجرت بكين مفاجأة بإعلانها عن شفاء 94%من جميع المصابين بفيروس كورونا، وفقا لبيانات صادرة عن لجنة الصحة في الصين ذكرت فيها أن 1562 شخصا فقط ما زالوا في المستشفيات حاليا.

وفيما يتناقص عدد المصابين بالفيروس التاجي في الصين كل يوم، وفقا لأحدث البيانات، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بعدوى فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين 81639 حالة، شفي منها 76751 شخصا وغادروا المستشفيات، وهو ما يمثل 94% من إجمالي عدد الحالات.

وأعلنت بكين أيضا أربع حالات وفاة جديدة أمس الجمعة، أي أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 3326 حتى يوم أمس.

وسجلت الصين السبت 19  إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، تراجعا من 31 حالة يوم أمس الجمعة، من بينها حالة إصابة في إقليم هوبي بوسط الصين، بؤرة تفشي الفيروس في البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن من بين الحالات الجديدة 18 لمسافرين قادمين من الخارج، وإن  انتشار الوباء في البلاد ككل توقف.

ويوم ‏‏11 مارس الماضي، صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏"كوفيد-19" الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، وباء عالميا (جائحة).‏

المصدر: "نوفوستي"

#الصين #فيروس كورونا

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