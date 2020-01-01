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عشرات الاصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

الأحد 05 أبريل 2020 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT


قلقيلية / سما /

أصيب عشرات المواطنين بالإختناق، بينهم أطفال ونساء، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة، وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت مع جنود الاحتلال، تخللها اقتحام منازل المواطنين بعد تحطيم مداخلها الرئيسية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تستغل انشغال العالم بمكافحة وباء "كورونا" لتصعد من قمعها لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدنه في الوطن.

#الاحتلال #كفر قدوم

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