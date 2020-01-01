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محافظ بيت لحم يصدر قرارات جديدة لمواجهة تفشي كورونا

الأحد 05 أبريل 2020 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

أعلن محافظ بيت لحم كامل حميد، مساء اليوم السبت، بناء على توصيات اعضاء لجنة الطورائ العليا في بيت لحم التي اجتمعت اليوم تقرر الموافقة على توصيات اعضاء اللجنة بحجز جميع المخالفين للتعلميات والقرارات في بيت لحم وتم تحديد مكان خاص للحجز ووضعه تحت تصرف الشرطة.

وطالب حميد عبر رسالة صوتية، من الجهات ذات العلاقة تنفيذ القرار فوراً.

وكان حميد أصدر قراره عقب تسجيل أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في ارطاس جنوب بيت لحم، مساء اليوم السبت، معلناً عن تشديد الإجراءات الأمنية المفروضة على المحافظة.

وبدأت الأجهزة الامنية المختلفة بتطبيق مرحلة جديدة من الاجراءات الامنية المشددة في محافظة بيت لحم عقب إعلان اللواء كامل حميد محافظ محافظة بيت لحم مساء اليوم السبت تشديد الاجراءات الأمنية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين في ظل عودة آلاف العمال العاملين داخل الخط الأخضر إلى جانب الاعلان عن إصابات جديدة بقرية ارطاس جنوب غرب بيت لحم.

وقامت الاجهزة الامنية مساء السبت بتسيير دورات امنية ونادت عبر مكبرات الصوت تدعو فيها المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والارشادت موضحة أن كل من يخالف سيعرض نفسه للمسائلة القانونية والحجر كما سيتم حجز مركبته.

هذا وقامت وزارة الصحة باستلام فندق بيت لحم من قبل لجنة أمنية مكونة من مدراء العمليات والمحافظة ولجنة الطوارئ تمهيداً لتسليمه في الساعات القادمة إلى وزارة الصحة حيث سيتم تحويل جزء من الفندق لمركز حجر في المرحلة المقبلة.

وقال المحافظ حميد أنه سيتم حجز السيارات التي لا يلتزم سائقوها بالاجراءات وتحم تحديد موقف لحجز المركبات كما تم إبلاغ الشرطة والحواجز الأمنية بالمكان .

كما أعلن المحافظ حميد أنه تم وضع شروط وقيود لتعبئة السيارات من محطات الوقود حيث يتم مخالفة كل محطة تخالف الإجراءات وتقوم بتعبئة وقود لأي سيارات لا تنطبق عليها المعايير.

واضاف المحافظ حميد ان القرار يأتي للحفاظ على المصلحة العامة ونظراً لتمديد حالة الطوارئ في انحاء الوطن وبسبب المخاطر التي تحدق بالشعب الفلسطيني ومنعاً لتفشي عدوى فايروس كورونا كما أنها تأتي للحفاظ على حالة التميز والانجاز ببيت لحم.

واشار حميد إلى ان الاجراءات الجديدة تشمل اتخاذ تدابير اضافية لمنع انتشار الفايروس ومنها اجراءات بالميدان لمنع المواطنين من الخروج من منازلهم إلى جانب وضع فنادق تحت تصرف وزارة الصحة الفلسطينية في محافظة بيت لحم على ان يتم تشكيل لجنة عليا مكونة من وزارتي الصحة والسياحة وجمعية الفنادق والبلدية المختصة وضابط امن برتبة سامية تكون مهمة هذه اللجنة وضع الآليات والضوابط والاحتياجات وتوفير الامكانيات من أجل تقديم كل الخدمات الصحية وغيرها المطلوبة لأبناء المحافظة.

#محافظ بيت لحم #كورونا

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