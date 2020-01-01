خطة "طوارئ سرية" اسرائيلية لإغلاق بيت حنينا وبيت صفافا بحجة تفشي كورونا

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر اسرائيلية عن أن أجهزة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعدت بمشاركة بلدية الاحتلال في القدس، خطة "طوارئ سرية" لإغلاق أحياء في مدينة القدس من ضمنها بيت صفافا وبيت حنينا، بحجة انتشار جائحة كورونا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" مساء السبت، أن هذه الخطة وضعت بعد تلقي بلدية الاحتلال في القدس معلومات من وزارة الصحة الإسرائيلية تفيد بأن نسبة انتشار الفيروس في هذه البلدات والأحياء تشهد تسارعًا مستمرًا ووتيرة تسجيل الإصابات مرتفعة.

ونقلت القناة عن ثلاثة مصادر مختلفة أن القرار حول الإغلاق سيتخذ خلال الأيام القادمة، حيث يتم مناقشة الخطة حاليا في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع مسؤولين في وزارة الصحة.