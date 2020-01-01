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حالة الطقس : اجواء جافة ومغبرة اليوم

الأحد 05 أبريل 2020 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : اجواء جافة ومغبرة اليوم


رام الله / سما /

 توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون اليوم الاحد الجو غائماً وجافا ومغبرا ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو حارا في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات ليصبح الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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