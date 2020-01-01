  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بريطانيا تسجل أصغر ضحية لفيروس كورونا بعمر 5 سنوات

الأحد 05 أبريل 2020 12:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا تسجل أصغر ضحية لفيروس كورونا بعمر 5 سنوات


لندن /سما/

 سجلت بريطانيا اليوم السبت، أصغر ضحية لفيروس كورونا بعمر 5 سنوات، وهو يعتبر أصغر ضحايا المرض سنا في أوروبا..

وذكرت هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا أن الطفل كان من بين 637 حالة وفاة جديدة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضي، مبينة أنه عانى كذلك من ظروف صحية صعبة مترافقة.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الطفل، الذي لم يتم ذكر اسمه وجنسه، يعتبر حاليا أصغر متوفٍ في أوروبا، وكانت هذه الصفة تعود قبل ذلك إلى فتى في 12 عاما من عمره توفي جراء المرض في هذا الأسبوع في بلجيكا.

وسجلت بريطانيا، خلال الساعات الـ24 الماضية، أكبر ارتفاع يومي للمتوفين جراء فيروس كورونا المستجد بواقع 708 حالات، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات المرصودة في البلاد إلى نقطة 4313، ما يجعل المملكة المتحدة الدولة السادسة عالميا من حيث هذا المؤشر وسط تحذيرات الحكومة من أن هذه الأعداد ستواصل زيادتها بشكل حاد.

#بريطانيا #وفيات كورونا #فيروس كورونا #وباء #اصابات #كوفيد 19 #أصغر ضحية لفيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

رام الله: إضافة 10 آلاف أسرة من غزة لشيكات الشؤون الاجتماعية

علماء يكتشفون عقاراً يدمر فيروس كورونا خلال 48 ساعة

"أسبانيا" تتهم "تركيا" بالإستيلاء على طائرة محملة بأجهزة تنفس اشترتها من الصين

سفارتنا بالقاهرة: إصابة مواطن من غزة بفايروس كورونا

أمريكا تسجّل أعلى عدد وفيات يومي جراء فايروس كورونا

وفاة طبيب فلسطيني في إسبانيا بفيروس "كورونا"

غزة: عائلة "الثلاثيني" تعلن وفاة نجلها بفايروس كورونا في تركيا

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف: غانتس لا يمانع الضم وفرض السيادة على المناطق الفلسطينية ولكن!

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قصرة يرفع إصابات اليوم إلى 23

6767

بعد تلميح جديد للصحة العالمية بشأن مواجهة كورونا.. حرب الكمامات تستعر!!

اشتية: هكذا سيكون نجاحنا بالخروج من الأزمة.. ووزيرة الصحة: منحنى الإصابات ما زال صاعدا

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع اجمالي الاصابات في فلسطين لـ216