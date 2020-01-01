بريطانيا تسجل أصغر ضحية لفيروس كورونا بعمر 5 سنوات

لندن /سما/

سجلت بريطانيا اليوم السبت، أصغر ضحية لفيروس كورونا بعمر 5 سنوات، وهو يعتبر أصغر ضحايا المرض سنا في أوروبا..

وذكرت هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا أن الطفل كان من بين 637 حالة وفاة جديدة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضي، مبينة أنه عانى كذلك من ظروف صحية صعبة مترافقة.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الطفل، الذي لم يتم ذكر اسمه وجنسه، يعتبر حاليا أصغر متوفٍ في أوروبا، وكانت هذه الصفة تعود قبل ذلك إلى فتى في 12 عاما من عمره توفي جراء المرض في هذا الأسبوع في بلجيكا.

وسجلت بريطانيا، خلال الساعات الـ24 الماضية، أكبر ارتفاع يومي للمتوفين جراء فيروس كورونا المستجد بواقع 708 حالات، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات المرصودة في البلاد إلى نقطة 4313، ما يجعل المملكة المتحدة الدولة السادسة عالميا من حيث هذا المؤشر وسط تحذيرات الحكومة من أن هذه الأعداد ستواصل زيادتها بشكل حاد.