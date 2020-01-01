غوتيريش يحث على وقف الحروب وحشد كل ذرة طاقة للتغلب على جائحة كوفيد-19

نيويورك /سما/

حث الأمين العام للأمم المتحد أنطونيو غوتيريش على حشد كل ذرة طاقة للتغلب على جائحة كوفيد-19، وترجمة الأقوال إلى أفعال.

وقال غوتيريش في بيان صدر عن الأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، "يجب أن تكون هناك معركة واحدة فقط في عالمنا اليوم، ألا وهي معركتنا المشتركة ضد كوفيد-19"، داعيا الجميع في كافة أنحاء العالم إلى الانضمام إليه في هذا الجهد.

وكان الأمين العام قد أطلق نداء قبل عشرة أيام، دعا فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد العالمي لمساعدة الناس في المناطق التي مزقتها الحرب على تلقي المساعدة المنقذة للحياة لمحاربة جائحة الفيروس التاجي.

وأضاف أن نداءه حظي بتأييد 70 دولة عضو وشركاء إقليميين وجهات فاعلة من غير الدول وجهات أخرى.

وأشار إلى أن الزعماء الدينيين - بمن فيهم البابا فرنسيس، ضموا صوتهم وأعربوا عن تأييدهم المعنوي لدعم وقف إطلاق النار العالمي، وكذلك فعل المواطنون من خلال حشد شعبي كبير عبر الإنترنت.

وقال إنه في العديد من المواقف الحرجة، لم يتوقف القتال، وفي بعض الحالات، اشتدت الصراعات، مؤكدا "نحن بحاجة إلى جهود دبلوماسية قوية لمواجهة هذه التحديات"،