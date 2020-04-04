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"أساء التقدير".. بايدن: ترامب أسوأ من يقود أمريكا في مواجهة فيروس كورونا

السبت 04 أبريل 2020 11:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أساء التقدير".. بايدن: ترامب أسوأ من يقود أمريكا في مواجهة فيروس كورونا


واشنطن /سما/

 قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، والمرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية المقبلة، إن الرئيس دونالد ترامب، هو أسوأ رئيس أمريكي في التعامل مع الأزمات الصحية، في إشارة إلى أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب بايدن، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي: "في يناير/ كانون الثاني الماضي، دعوت لتحرك فوري من لمحاربة الخطر المتنامي، الذي كان يمثله فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك بعد ظهوره في الصين".

وتابع: "أساء ترامب تقدير الموقف، وقلل من حجم الخطر، الذي يمثله فيروس كورونا المستجد".

In January, while Donald Trump was downplaying COVID-19, I wrote an op-ed calling for immediate action to combat the growing threat.

In it, I also said Trump was the worst possible leader to deal with a public health crisis.

I stand by that statement. https://t.co/PH4vF5taDa

— Joe Biden (@JoeBiden) April 4, 2020

وأضاف: "مازلت أحتفظ برأي منذ ذلك الحين، وهو أن ترامب هو أسوأ قائد يمكنه أن يقود الناس في مواجهة الأزمات الصحية".



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وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و140 ألف مصاب، بينهم أكثر من 61 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 236 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 278 ألف مصاب وأكثر من 7400 حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 124 ألف مصاب وأكثر من 11 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 119 ألف إصابة، وأكثر من 14 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم السبت.

وتأتي ألمانيا في المرتبة رقم 4 بأكثر من 92 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1200 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 82 ألف مصاب، وأكثر من 6500 حالة وفاة.

#جو بايدن #الولايات المتحدة #فيروس كورونا #الرئيس الامريكي #دونالد ترامب #وباء #امريكا

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