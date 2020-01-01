  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

العمل الإسرائيلي يعلن فك الشراكة السياسية مع ميرتس

السبت 04 أبريل 2020 11:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمل الإسرائيلي يعلن فك الشراكة السياسية مع ميرتس


القدس المحتلة / سما /

 أعلن حزب العمل اليساري الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن فك الشراكة السياسية مع حزب ميرتس، بعد تحالفهما قبل الانتخابات التي جرت في بداية الشهر الماضي إلى جانب حزب الجسر قبل أن ينفصل الأخير عنهما عقب الانتخابات.

وقال زعيم حزب العمل عمير بيرتس في بيان مقتضب، أنه أبلغ زعيم ميرتس نيتسان هورفيتس، بأنه سينهي شراكتهما.

وأشار بيرتس إلى أنه سيقدم للجنة العادية في الكنيست طلبًا لحل الشراكة.

ويبدو أن هذه الخطوة هدفها الانضمام للحكومة الإسرائيلية الجديدة، وسط الحديث عن مفاوضات مع بيرتس يقودها بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، لتولي وزارة الاقتصاد.

ورد هورفيتس بالقول إن بيرتس يدفن حزب العمل، وأنه يزحف إلى حكومة يمينية يقودها شخص مدعى عليه (بالإشارة إلى بنيامين نتنياهو).

وأشار إلى أن أحد أسباب الشراكة مع العمل كانت تعهد بيرتس بعدم إجراء أي اتصالات مع نتنياهو، لكنه بصق في وجه ناخبيه ومن وثقوا به، داعيًا أعضاء العمل لخلق بديل حاد وواضح للحكم اليميني.

فيما هاجمت تمار زاندبيرغ زعيمة حزب ميرتس سابقًا وعضو الكنيست الحالي، ميرتس واتهمته بإنه انتهازي ومحتال، وأنه سيتم إدراجه في كتب التاريخ على هذا النحو.

#حزب العمل الإسرائيلي #حزب ميرتس #نتنياهو #تشكيل حكومة #اسرائيل #انتخابات الكنيست

الأكثر قراءة اليوم

رام الله: إضافة 10 آلاف أسرة من غزة لشيكات الشؤون الاجتماعية

"أسبانيا" تتهم "تركيا" بالإستيلاء على طائرة محملة بأجهزة تنفس اشترتها من الصين

علماء يكتشفون عقاراً يدمر فيروس كورونا خلال 48 ساعة

سفارتنا بالقاهرة: إصابة مواطن من غزة بفايروس كورونا

أمريكا تسجّل أعلى عدد وفيات يومي جراء فايروس كورونا

وفاة طبيب فلسطيني في إسبانيا بفيروس "كورونا"

غزة: عائلة "الثلاثيني" تعلن وفاة نجلها بفايروس كورونا في تركيا

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تكشف: غانتس لا يمانع الضم وفرض السيادة على المناطق الفلسطينية ولكن!

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قصرة يرفع إصابات اليوم إلى 23

6767

بعد تلميح جديد للصحة العالمية بشأن مواجهة كورونا.. حرب الكمامات تستعر!!

اشتية: هكذا سيكون نجاحنا بالخروج من الأزمة.. ووزيرة الصحة: منحنى الإصابات ما زال صاعدا

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع اجمالي الاصابات في فلسطين لـ216